GKL Band je rezultat sinergij podobno-mislečih ustvarjalcev, ki so se leta 2015 srečali v Ljubljani in sta Djiby in Cheikh, dva od treh bratov, ki sestavljajo zasedbo Les Frères Guissé, našla skupni glasbeni izraz z dvema izmed najbolj uveljavljenih in vsestranskih slovenskih glasbenikov Vladom Kreslinom in Igorjem Leonardijem.

Plošča Never Lose Your Soul, ki bo pri založbi Intek izšla februarja 2017, predstavlja testament njihovemu novoustanovljenemu glasbenemu bratstvu. Zajema glasbene in jezikovne interpretacije blues standardov (Baby, Please Don’t Go), uspešnic posameznih članov zasedbe (Dekle moje, Siré) ter novonastale kompozicije (Gonga, Samba…). V osnovi akustična, osnovana na blues ritmih ter oplemenitena z elementi senegalske in slovenske glasbene tradicije, plošča uteleša pojmovanje, da je mikrokozmos tovrstnih glasbenih sodelovanja še vedno eden izmed najboljših odrazov medkulturnih harmonij.

Brata Guissé - dediča zapuščine, ki so jo ustvarili Ali Farka Touré, Kar Kar (Boubakar Traoré) in Seydina, navdih črpata iz regije Fouta Toro v severnem Senegalu, zibelke izvornega afriškega bluesa. Pri glasbenem ustvarjanju se naslanjata na melodično pripovedno tradicijo Touaregov in ostalih nomadskih ljudstev severne Afrike.

Vlado Kreslin - kantavtor, mojster glasbene pripovedi, blues interpret in novodobni bard tradicionalnih balad in ljudskih pesmi iz rodnega Prekmurja.

Igor Leonardi - klasično izobražen kitarist z avantgardnimi težnjami in izrazitim čutom za improvizacijo, ki je prepotoval Azijo in Afriko, kjer se je izpopolnil v mojstrstvu strunskih inštrumentov v jazz in world glasbi.

Diskografija:

Če bi se midva kdaj srečala - Vlado Kreslin, 2015 (gostujoči izvajalci)

Never Lose Your Soul, izide februarja 2016

Nastopi:

Frères Guissé s prijatelji, Ljubljana (Cankarjev dom), november 2015

Vlado Kreslin, Ljubljana (Cankarjev dom), december 2015 – gostujoči izvajalci

Kastav Bluesfest, avgust 2015

Never Lose Your Soul – koncert ob izidu plošče, Ljubljana (Cankarjev dom), 16. februar 2017

Never Lose Your Soul – koncert ob izidu plošče, Maribor (Narodni dom), 16. februar 2017

Kontakt (Produkcija in založba):

Intek Music & Management / Intek, d.o.o.

www.intek-hifi.com