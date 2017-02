V zloglasnem sirskem vladnem zaporu Sajdnaja so v zadnjih petih letih na skrivaj obesili do 13.000 nasprotnikov režima predsednika Bašarja al Asada, piše v poročilu organizacije za zaščito človekovih pravic Amnesty International (AI), ki se sklicuje na intervjuje s 84 pričami, med njimi pazniki, sodniki in pridržanimi. Možno je, da usmrtitve tam izvajajo še danes.

Pred smrtno kaznijo nekajminutno sojenje

»Ves čas so imeli ljudje zavezane oči. Niso vedeli, kdaj ali kako bodo umrli, dokler jim niso okrog vratu nataknili vrvi,« piše v poročilu. »Pustili so jih viseti 10 do 15 minut. Najmlajši niso umrli, ker niso bili dovolj težki. Stražniki so jih vlekli dol in jim zlomili vrat,« je za AI opisal eden od nekdanjih sodnikov, ki so bili priče usmrtitvam.

»Ponje so prišli v ponedeljek. Preden so jih obesili, so izvedli še dve do tri minute dolgo »sojenje«. Smrtno kazen je podpisal minister za obrambo, ki je deloval v imenu predsednika Asada. Nepredstavljivo je, da sirski voditelji tega ne bi vedeli. To je bila politika iztrebljanja,« je prepričana avtorica poročila Nicolette Waldman.