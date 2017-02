Premier Miro Cerar je z izjavo o silni nevarnosti, da bi se migrantska množica iz hrvaške Istre razširila k nam, presenetil prav vse. Na Cerarjevo izjavo, ki jo je podal na neformalnem zasedanju voditeljev EU na Malti, se je takoj odzval hrvaški premier Andrej Plenković. Ta z obstojem »jadranske poti« skozi Otrantska vrata v Istro ni seznanjen. Cerar je presenetil tudi hrvaške varnostne organe, slovensko policijo, člane vlade, koalicijske partnerje... Nekoliko ga je z izjavo, da ga čudi hrvaška nevednost in da morda naši južni sosedje ne želijo problematizirati tega vprašanja, v petkovih Odmevih na TV Slovenija »pokril« le slovenski zunanji minister. A je tudi omenjene besede Karla Erjavca mogoče razumeti predvsem kot ministrovo nepripravljenost, da bi prikimal hrvaški strani in torej demantiral svojega nadrejenega. V istem pogovoru je namreč Erjavec povedal, da ne gre za novo množično migracijsko pot, vendar policija opaža, da organizirani kriminal, ki se ukvarja s tihotapljenjem ljudi, išče poti tudi prek Istre. »Upajmo, da se ne bo razvila iz tega neka masovna migracijska pot,« je dodal Erjavec.

Nova pot mogoča, a malo verjetna

Toda organizirani kriminal išče možne tihotapske poti povsod in je nenehno na preži za novimi možnostmi, pravi eden naših sogovornikov iz varnostnih vrst, ki mu ni jasno, kaj je premier pravzaprav hotel povedati. »Seveda migranti vstopajo tudi iz smeri Istre, saj gre za ilegalne migracije,« je dejal. »Ko pridejo na Hrvaško, skušajo oceniti, kje je za njih najugodnejša točka vstopa v Slovenijo.« Po besedah našega vira slovenska policija večino migrantov prestreže. »Podatki o tem, da bi prihajali po morju v Istro in nato naprej v Slovenijo in Italijo, pa ne obstajajo,« nam je zagotovil. Te možnosti v prihodnje sicer ne izključuje, bi bila pa po njegovem prepričanju takšna pot sila tvegana.

Podatki policijske uprave Koper kažejo, da so se v letu 2016 prihodi na območju Kopra v primerjavi z letom 2015 povečali – zlasti od avgusta do decembra – vendar policija tam še vedno ujame manj kot sto migrantov na mesec, kar je za to območje povsem običajen »pretok«. Ob začetku iraške krize, okoli leta 2004, je bilo denimo prehodov na tem območju mnogo več kot danes, a vrh slovenske politike zaradi tega ni alarmiral vseh evropskih voditeljev.

»Pri govorjenju o 'jadranski poti' ni povsem jasno, kdo je kaj rekel. Dosežen pa je učinek, da je gibanje migrantov predstavljeno kot nevarnost,« pravi Marijana Hameršak iz zagrebške Iniciative Dobrodošli, ki dolga leta preučuje migracije prek Balkana. »Gibanje beguncev skozi Hrvaško in Slovenijo je starejše od jeseni in zime 2015, ko je tu potekal humanitarni koridor. Gre za ustaljeno traso, o kateri si migranti že leta izmenjujejo informacije. Razlog za to, da prihajajo na ilegalen način, pa je ravno evropski mejni režim, ki zahteva vstopne vizume. Teh pa ljudem, ki prihajajo z območij vojn in revščine, evropske države ne podeljujejo.«