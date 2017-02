Ustavno sodišče je razsodilo, da je možna obnova postopka o ugotavljanju očetovstva, četudi je z zakonom o pravdnem postopku določen petletni rok za obnovo že zdavnaj potekel. Obnova že pravnomočno končanega pravdnega postopka o ugotovitvi očetovstva je dopustna na podlagi rezultata testa DNK. V to testiranje sta morala soglasno privoliti oba, tako domnevni oče kot otrok.

Postopek za oceno ustavnosti določenih členov zakona o pravdnem postopku je sprožilo novomeško okrožno sodišče. V delo je namreč dobilo predlog za obnovo pravdnega postopka za ugotovitev očetovstva, ki je bil pravnomočno končan že leta 1966. Takrat so s sodbo ugodili tožbenemu zahtevku in ugotovili, da je toženec »naravni oče nedoletnega tožnika«. Zdaj je toženec predlagal obnovo postopka in jo utemeljil z novim dokazom, mnenjem Inštituta za sodno medicino ljubljanske medicinske fakultete. V izvidu piše, da obstaja 99,99-odstotna verjetnost, da v resnici ni biološki oče. V medicinsko preiskavo sta soglasno privolila tako toženec kot njegov domnevni otrok, torej, kot navaja sodišče, se nobena od prizadetih oseb ni uprla uskladitvi pravnega starševstva z biološko realnostjo.