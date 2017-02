Trumpov dvom o nedolžnosti ZDA

Donald Trump ne skriva simpatij do ruskega kolega Vladimirja Putina, a je tako za strankarske kolege kot opozicijske demokrate znova stopil čez rob, ko je v pogovoru za televizijo Fox na pripombo voditelja Billa O'Rileyja, da je ruski predsednik morilec, odvrnil, da imajo tudi ZDA veliko morilcev. »Kaj misliš, da je naša država tako nedolžna,« se je namreč glasil njegov odgovor, ki je izzval burne reakcije zaradi moralnega enačenja obeh držav, voditeljica demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi pa je zahtevala, da se sproži preiskava, s čim Putin izsiljuje Trumpa, da daje takšne izjave. Tudi vodja republikancev v senatu Mitch McConnell se je obregnil ob predsednika z izjavo za CNN, da je Putin nekdanji agent KGB in nasilnež, ki ni bil izvoljen po kredibilnih kriterijih in je okupiral Krim, ter da zato nikakor ne bi dejanj ZDA enačil z Rusijo. Trumpovi sodelavci zanj lažnivo televizijo sicer bojkotirajo, zaradi česar se CNN sicer ne vznemirja, saj zlahka najde predsednikove kritike tudi med republikanci. Poleg McConnella, ki je nasprotoval Trumpu tudi zaradi izpada proti zveznemu sodniku iz Seattla Jamesu Robartu, ki je razveljavil Trumpov ukaz o prepovedi vstopa v ZDA beguncem in državljanom sedmih muslimanskih držav, pa se je na televiziji ABC oglasil še njegov republikanski kolega iz Nebraske, ki je novemu prebivalcu Bele hiše sporočil, da »nimamo tako imenovanih sodnikov, nimamo tako imenovanih senatorjev in nimamo tako imenovanih predsednikov«, in dodal, da je treba sodišča spoštovati. Trump je namreč Robarta imenoval za »tako imenovanega sodnika« in njegovo razsodbo za smešno, nato pa dodal, da je resno ogrozil ZDA ter da bo odgovoren, če se bo zgodilo kaj hudega. de