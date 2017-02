Razen Françoisa Fillona so imeli vsi pomembni predsedniški kandidati konec tedna svoja velika predvolilna zborovanja, tudi sredinski Emmanuel Macron, ki je po zadnjih anketah glavni favorit, in populistka Marine Le Pen, ki se ji obeta zmaga v prvem, ne pa tudi v drugem krogu. Izrazitega levičarja Benoïta Hamona, ki mu podpora raste, pa so v nedeljo slovesno ustoličili za socialističnega predsedniškega kandidata.

Fillonova volilna kampanja je povsem zamrla, saj se že dva tedna vse vrti okoli fiktivne zaposlitve njegove žene v parlamentu in nekaterih drugih afer, ki so vse prišle na dan ravno tri mesece pred volitvami. Tako zdaj že nekdanji prvi favorit ne utegne več razpravljati na primer o zmanjšanju brezposelnosti in o zunanji politiki, pravzaprav njegovo mnenje o tem skoraj nikogar več ne zanima.

Fillonov novi začetek

Ta teden bo za Fillona odločilen. S kampanjo »transparentnosti in pojasnjevanja dejstev« poskuša staviti na vse ali nič. Tako je imel včeraj odmevno novinarsko konferenco, na kateri je pojasnil, kaj vse je njegova žena delala kot njegova parlamentarna sodelavka. Tokrat se je opravičil, ker je pri svojem delu poslanca, v skladu s staro prakso in podobno kot številni drugi poslanci, zaposloval svoje družinske člane. Spet je obljubil, da bo odstopil kot predsedniški kandidat, če bo v preiskavi. Končno je napovedal povsem nov začetek volilne kampanje.

Ciniki sicer menijo, da bi v njegovi kampanji transparentnosti lahko še bolj prišlo na dan, kako si je s prikrojevanjem parlamentarnih pravil ob več priložnostih prilaščal javni denar, da bi lahko živel na veliki nogi v svojem dvorcu v provinci. Francozi predvsem ne razumejo, kako je ob vsem tem lahko od njih zahteval zategovanje pasu in žrtvovanje.

V stranki republikancev (Les Républicains – LR) so bili še sredi januarja prepričani, da jim letos, po petih letih socialistične vladavine, ne more uiti zmaga na predsedniških in parlamentarnih volitvah, a zadnje dni se vse bolj zdi, da stranka drvi porazu nasproti. Če so na zunaj še vsi solidarni s Fillonom, pa večina vodilnih članov LR na skrivaj zahteva njegov odstop. Predvsem se bo Fillon v teh dneh moral soočiti z ogorčenimi poslanci LR, ki so konec tedna v svojih volilnih okrožjih delili letake, na katerih je poziv k prenehanju lova na čarovnice, kot je označeno razkrivanje Fillonovih afer. Sami volilci desnice so namreč te letake pogosto zelo slabo sprejeli, med drugim so poslancem LR, ki so zagovarjali Fillona, nemalokrat žvižgali.

A težko je odstaviti nekoga, ki je dobil tri milijone glasov na novembrskih primarnih volitvah. Fillon pa, vsaj za zdaj, noče odstopiti. Meni, da nima alternative. Če bi odstopil, bi v resnici lahko v LR prišlo do neusmiljenega boja in kaosa, saj ne bi bilo jasno, kdo naj bo novi predsedniški kandidat LR. Za nove predhodne volitve pa je prepozno. Menda se rešitev kaže v tem, da bi Fillon za novega predsedniškega kandidata desnice določil 71-letnega Alaina Juppéja, drugouvrščenega na novembrskih predhodnih volitvah. Juppé za zdaj sicer še zavrača to možnost, menda ga bodo v kratkem vodilni člani stranke skupaj prosili, naj reši LR. Sicer se zelo mudi, ker se sredi marca konča postopek prijavljanja predsedniških kandidatov.

Če pa bo Fillon vztrajal, bi lahko LR pahnil v pogubo in še bolj bi se okrepila Le Penova. Najbrž bo Le Penova v drugem krogu poražena, a s slabitvijo Fillona, ki je zasedal prostor na izraziti desnici, se to zdi manj gotovo. Zlasti preti nevarnost, da bi bila francoska desnica odslej v veliki meri strukturirana okoli Le Penove. To bi bilo lahko usodno za francosko demokracijo, pa tudi za Evropo, saj je njen glavni cilj – kot je tudi jasno dala vedeti na velikem zborovanju v nedeljo v Lyonu – uničiti Evropsko unijo.