»Inter želimo znova popeljati na vrh Evrope. V klubu stremimo k višjim ciljem,« je konec minulega tedna dejal podpredsednik Interja Liu Jun. A če so navijači milanskega kluba, ki se že leta izgublja v povprečju, zaobljubo navdušeno pozdravili, so bili že nekaj ur kasneje soočeni z grenko realnostjo. Na Apeninskem polotoku vloga nogometnega gospodarja v zadnjih petih sezonah pripada samo enemu klubu – Juventusu. Torinčani so na derbiju 23. kroga gostili prav milansko ekipo in z izidom 1:0 vpisali že 42. zmago na zadnjih 48 prvenstvenih tekmah. Pričakovanja gostov so bila pred tekmo verjetno precej drugačna, saj so se opogumljeni s 25 osvojenimi točkami na zadnjih desetih tekmah nadejali vsaj remija.

A načrte jim je ob izteku prvega polčasa s silovitim projektilom od daleč pokvaril Juan Cuadrado. Kolumbijski reprezentant je proti Interju doslej zabil tri zadetke, prav vse pa je, zanimivo, dosegel zunaj kazenskega prostora. Nekdanji slovenski reprezentant v vratih črno-modrih Samir Handanović je bil ob golu nemočen, se je pa zato izkazal z obrambama ob poskusih Paula Dybalaja, ko je žogo s skrajnimi močmi odbil čez prečko, in hrvaškega napadalca Maria Mandžukića.

»Tekma je bila zelo zanimiva. Obe ekipi sta se borili in dali vse od sebe. A kar nekajkrat smo se znašli v položaju, ko se nismo primerno odzvali,« je po tekmi povedal trener Interja Stefano Pioli in poudaril, da je proti stari dami vse prej kot lahko doseči zadetek. Njegovo dognanje je prav gotovo na mestu, saj je vodilno moštvo italijanskega prvenstva svojo mrežo nedotaknjeno ohranilo na zadnjih petih od šestih ligaških obračunov. A po prepričanju italijanskega stratega bi se lahko na derbiju izteklo tudi drugače, Inter pa v Torinu ne bi vpisal sploh prvega prvenstvenega poraza po 2. decembru. »Sodnik bi nam moral dosoditi dve enajstmetrovki. Gre za dva pomembna incidenta, pri obeh pa je bila odločitev v prid nasprotnika,« je bil razburjen Pioli.