Manjše spremembe na položnicah družbe Vodovod-Kanalizacija

Svet ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana, v katerem so združena štiri največja ljubljanska javna podjetja, je na včerajšnji seji potrdil spremembo cen javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija. »Nove predračunske cene se po posameznih postavkah nekoliko spreminjajo,« so povedali v družbi Vodovod-Kanalizacija in pojasnili, da se bo strošek storitev oskrbe s pitno vodo nekoliko znižal, znesek storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode pa nekoliko zvišal.