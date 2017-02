Facebookovi strokovnjaki so se pred časom lotili zanimive raziskave, v kateri so zbrali informacije o 160.000 uporabnikih facebooka iz Amerike, ki so objavljali fotografije svojih mačk in psov, vprašanje, ki so ga vzeli pod drobnogled, pa se je vrtelo okoli stereotipov, povezanih s pasjimi in mačjimi lastniki oziroma razlikami med njimi. Podatki iz objav na facebooku so analitikom pomagali razumeti vedenje enih in drugih ter to, kako delujejo, kateri od njih ima več prijateljev, v skupini katerih ljudi, mačjih ali pasjih, bo več samskih in kdo ima boljši okus za popkulturne vsebine.

Eni bolj popularni, drugi bolj izbirčni Izkazalo se je, da kdaj držijo tudi stereotipi. Splošno prepričanje, da je več samskih med lastniki mačk, se je namreč izkazalo za resnično. Razlika sicer ni velika, je pa vseeno opazna. Samskih ljudi je bilo med lastniki psov namreč 24 odstotkov, med lastniki mačk pa 30 odstotkov, ni pa res to, da mačke doma redijo samo stare samske ženske, ampak predstavniki vseh generacij in obeh spolov. Razliko v šestih odstotkih je, kot predvidevajo na facebooku, mogoče pripisati tudi razlikam med tem, kje živijo, in sicer v urbanem ali ruralnem območju. Če gre sklepati po številu stikov, ki jih imajo lastniki psov na facebooku, so ti popularnejši od mačjih lastnikov, je pa res tudi to, da so slednji pogosteje vabljeni na zabave, kar lahko pomeni, da so izbirčnejši pri izbiri prijateljev, verjetnost, da se bodo spoprijateljili z nekom, ki ima prav tako mačko, pa je 2,2-krat večja od tega, da je ne bo imel. Imajo pa mačji lastniki tudi boljši okus za knjige, filme in televizijo. Če gre sklepati po njihovih všečkih, so namreč večji privrženci znanstvene fantastike, fantazijskih epov in klasik, kot so Krasni novi svet, Hobit, Peklenska pomaranča, Doktor Who in Osmi potnik, tisti, ki prisegajo na pse, pa se nagibajo k lahkotnejšim, komičnim in romantičnim vsebinam, kot so Prekrokana no, Jej, moli, ljubi, Petdeset odtenkov sive in Marley in jaz.