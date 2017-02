Trener košarkarske Olimpije Gašper Okorn si je potek dogodkov po koncu evropskega dela sezone predstavljal precej drugače. Po napornem tekmovalnem urniku je bila v načrtu regeneracija moštva in pozneje januarska okrepitev ter dvig forme. Dogaja se ravno nasprotno. Novega obraza v moštvu ni, saj to onemogoča prepoved registracij novih igralcev s strani Fibinega arbitražnega sodišča BAT, forma zmajev pa je zaradi skrajšane rotacije in izčrpanosti nosilcev padla. Kljub temu se je Olimpiji v 17. krogu državnega prvenstva proti Šenčurju še izšlo, pa čeprav je v Stožicah prejela kar 92 točk. Največ zaslug za uspeh je imel razpoloženi Gregor Hrovat, ki je dosegel 27 točk.

Dvaindvajsetletni Koprčan v Olimpiji preživlja tretjo sezono. V sistemu trenerja Gašperja Okorna se je odlično znašel in letos prikazuje dobre predstave. Proti Šenčurju je bil še posebno razpoložen in je zato na parketu preživel vseh 40 minut. V tem času je poleg dobrega točkovnega izkupička ujel še osem odbitih žog, sedemkrat asistiral soigralcem, nad njim pa je bilo storjenih kar 16 prekrškov. S statističnim indeksom 34 je tako postal Dnevnikov igralec kroga.

Na drugem mestu je pristal Alen Hodžić, ki je k zmagi Hopsov na gostovanju pri Rogaški prispeval 26 točk. Tretje mesto je zasedel Duda Sanadze (zmaga Primorske proti Portorožu, 28 točk), četrto Antony Collins Deray (poraz Šenčurja proti Olimpiji, 17 točk, devet asistenc sedem skokov), peto pa Simo Atanacković (zmaga Heliosa proti LTH Castings, 24 točk in šest skokov).