Po uspešnem koncu tedna na uvodnih poletih sezone v Oberstdorfu se bodo smučarski skakalci podali na azijsko turnejo, kjer jih v Saporu in Pjongčangu čakajo štiri tekme za svetovni pokal. Tekmovalci bodo na Daljnem vzhodu opravili generalko pred prihajajočim svetovnim prvenstvom v Lahtiju, ki bo potekalo od 22. februarja do 5. marca. Kot kaže, bo konkurenca na Japonskem in v Južni Koreji izostrena, saj bodo med drugim tekmovali tako vodilni v svetovnem pokalu Kamil Stoch kot najbolj vroča skakalca ta hip Stefan Kraft in Andreas Wellinger.

Slovenija bo nastopala v enaki postavi kot nazadnje v Willingenu in Oberstdorfu, selektor Goran Janus pa je tudi že določil potnike za svetovno prvenstvo. Poleg vseh treh bratov Prevc bosta na evropskem severu tekmovala tudi Jurij Tepeš in Jernej Damjan. Zdi se, da junak minule zime Peter Prevc stopnjuje formo ravno pred vrhuncem sezone, kjer bo poskušal nadoknaditi zamujeno z zadnjega šampionata, ko mu je v Falunu pred dvema letoma spodrsnilo pri naskoku na odličja. »Od tekem v Willingenu sem lepo stopnjeval pripravljenost. Le upam lahko, da bom nadaljeval v podobnem ritmu, a v življenju ni nič zagotovljeno. Dobro znamenje je, da uživam v zraku, vendar nikdar ne veš, kaj bo prinesel naslednji skok. Moram biti zadovoljen s prikazanim v Oberstdorfu in paziti, da mi kakšna podrobnost ne uide,« je v pogovoru z novinarji razglabljal Peter Prevc, trenutno dvanajsti tekmovalec v seštevku svetovnega pokala.

Glede na to, da je še pred letom dni podiral rekord za rekordom in z ogromno prednostjo osvojil veliki kristalni globus, je letošnji odmik od sijajnih dosežkov zanj kot hladna prha. V tej luči lahko razumemo tudi njegovo izmikanje neposrednim odgovorom o konkretnih ciljih do konca zime, ko ga čaka še kopica izzivov. »Če mi bo uspelo nadaljevati po sedanji poti, bom zadovoljen,« je bil skromen. Čeprav ga je v tej sezoni po zmagah in točkah prehitel mlajši brat Domen, Peter Prevc predvsem zaradi številnih izkušenj in minulih dosežkov ostaja vodilni slovenski adut za največje uspehe. Ravno zato smo mu postavili vprašanje, ali občuti kaj več pritiska, ko že vso zimo tako vztrajno lovi najboljše. Dejal je, da ga »precej doživlja že od novinarjev.«

Najstarejši od bratov Prevc pred jutrišnjim odhodom v Saporo prav tako ne goji posebnih pričakovanj. Na Japonskem je v karieri doživel številne izkušnje tako na vrhu kot na dnu razpredelnice, zato pravi, da mora biti osredotočen zgolj nase. »Običajno si v življenju posebej zapomnimo dobre stvari, jaz pa ne bom pozabil občutkov, kako je, ko ti ne gre vse po načrtih,« je sklenil.