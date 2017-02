Z ženskim superveleslalomom se bo danes v St. Moritzu začel tekmovalni del svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Torej disciplini, v kateri je najboljša slovenska alpska smučarka sezone Ilka Štuhec na zadnji preizkušnji v Cortini d'Ampezzo dosegla svojo doslej edino superveleslalomsko zmago. V slovenski reprezentanci ni nobenega alpskega smučarja, ki bi v preteklosti osvojil kolajno na velikem tekmovanju. Doseženi rezultati v tej sezoni pa kažejo, da bo Ilka Štuhec kandidatka za zlato kolajno v smuku, superveleslalomu in alpski kombinaciji, Boštjan Kline, Ana Drev in Žan Kranjec pa v širšem krogu kandidatov za odličja v obeh hitrih disciplinah ter veleslalomu.

Glavni zvezdnici pred tekmami sta Lara Gut in Lindsey Vonn

Na začetku prvenstva jo je organizatorjem zagodlo vreme, saj je v švicarskih Alpah v zadnjih dneh padlo veliko snega, le včeraj okrog 40 centimetrov. Včeraj sta zato odpadla oba treninga smuka. »Podatki s proge kažejo, da se podlaga zelo spreminja. Tekmovalke pravijo, da je na nekaterih mestih zelo ledeno, na drugih veliko naritega snega, na tretjih so na progi luknje. Nekateri celo menijo, da je ob progi premalo delavcev, zato so si na ženski progi pomagali s teptalnikom,« je s proge sporočila tiskovna predstavnica Špela Pretnar. Glede na to, da alpske smučarke niso trenirale po zahtevnem terenu, bodo danes na vrhu tekmovalke, ki bodo v superveleslalomu pokazale veliko poguma, zelo dragocena pa bo vsakršna informacija s proge. Na štirih superveleslalomskih preizkušnjah svetovnega pokala je bila trikrat najhitrejša Lara Gut, v skupnem seštevku pa Švicarki najtesneje sledita Tina Weirather in Ilka Štuhec.

Glavni zvezdi dni pred začetkom svetovnega prvenstva sta bili Lara Gut in Američanka Lindsey Vonn. Švicarji namreč zganjajo močan pritisk na prvo zvezdnico tamkajšnjega smučanja, saj že 16 let čakajo zlato žensko kolajno, ki jo je v St. Antonu v veleslalomu osvojila Sonja Nef. Lara Gut je tako kot večji del švicarske reprezentance na prizorišču trenirala več kot tekmeci. Poleg tega terene odlično pozna, saj je prav St. Moritz njeno najljubše prizorišče tekem svetovnega pokala. V domačem kraju predsednika Mednarodne smučarske organizacije Gianfranca Kasperja se je leta 2008 prvič uvrstila na zmagovalni oder (tedaj je Tina Maze dosegla prvo slovensko smukaško zmago) ter istega leta v superveleslalomu dosegla tudi svojo prvo zmago v svetovnem pokalu.