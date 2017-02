»Ste zelo nevaren in brezbrižen voznik in mislim, da se tega niti ne zavedate,« je sodnik Marko Brišnik poudaril ob izreku kazenske sankcije 30-letnemu Velenjčanu Mariu Lesjaku, vozniku, ki je 26. julija lani v Šoštanju povzročil hudo prometno nesrečo. V njej so bili poškodovani štirje ljudje. Sopotnica v Lesjakovem vozilu je dobila posebno hude poškodbe glave in njeno življenje je zato še dolgo viselo na nitki, posledice pa so jo zaznamovale za vse življenje, saj je njena mama na sodišču povedala, da je njeno edino odzivanje na okolico zgolj in samo premikanje oči.

Sodnik Brišnik je sicer v izreku sankcije povsem sledil sporazumu, ki ga je Lesjak že pred tem sklenil s tožilstvom in se pogodil za kazen dve leti in pol zapora, s stransko sankcijo, da se mu še dve leti po pravnomočnosti sodbe ne sme izdati novo vozniško dovoljenje. Ni pa sodnik pokazal usmiljenja do Lesjaka, ki se je v sodni dvorani sicer opravičil vsem udeleženim v nesreči, ker jim je povzročil nemalo gorja. Lesjak je namreč izrazil željo, da bi kazen prestajal na odprtem oddelku v Rogozi, da bi tako lahko ob koncih tedna videval svoja dva mladoletna otroka. A je sodnik to možnost zavrnil rekoč, da si takšne bonitete glede na to, da je doslej prišel že velikokrat navzkriž z zakonom, ne zasluži. Med dokazi v spisu so namreč kar tri tipkane strani njegovih dosedanjih grehov, večkrat je bil tudi že obsojen. Največkrat zaradi raznih tatvin, tudi velikih, pa tudi že zaradi ogrožanja varnostni v cestnem prometu in enkrat zaradi prepovedanih drog. Še daljši je seznam prekrškov v cestnem prometu. Tudi najhujših, številne globe, ki jih je dobil, pa so tako in tako ostale neporavnane, saj je Lesjak uradno brezposeln in brez vsakršnih prihodkov.