Prav je povedal ob prisegi prve generacije pomožnih policistov generalni direktor policije Marjan Fank v slavnostnem nagovoru, ko je dejal, da so pomožni policisti do zdaj mnogokrat dokazali, kako pomembni so. Prispevek v osamosvojitveni vojni je zgodovinski.

Čeprav še socialistična, se je Slovenija zavedala družbene samozaščite in je v okviru takratne milice že leta 1972 ustanovila rezervno milico. Podobno kot zdaj je bila ustanovljena zaradi potrebe. Takrat zaradi vpada tuje teroristične skupine v naš prostor, imenovana Raduša. Zanimivo je to, da je teroristična skupina Raduša bila uničena 25. junija 1972, usposabljanje prve rezervne milice pa je potekalo že od 6. julija do 17. julija 1972 prav tako v Tacnu pod vodstvom takrat višjega inšpektorja milice Iva Samca.

Seveda je to, kar pišem, moj spomin in moje videnje. Bistvo zapisa je koncept samozaščitniškega obnašanja slovenskega naroda, pa naj se imenuje pomožni policist ali rezervna milica – prispevek njih v osamosvojitveni vojni je bil nenadomestljiv.

Zdaj se srečujemo z migracijami in mednarodnim brutalnim terorizmom. Suverenost samostojne države je treba varovati in obvarovati, zato upam, da bo država storila vse potrebno, da bodo policisti imeli primerne pogoje za opravljanje nalog. S tem mislim tudi primerne osebne dohodke in rešene stanovanjske probleme. V varnost je treba investirati.

Vid Drašček, Vrhnika