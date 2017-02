No, nekaj prav gotovo in kot vsaka sprememba tudi ta prizadene nekatere interese. Če prav razumem, skozi Trumpovo antiglobalizacijo prav neoliberalne. Tu pa nastopi moč neokapitala in ta je še kako zainteresiran, da se nekoga, ki hoče to rajsko dobičkarstvo obrzdati, čim prej onemogoči. Nisem prepričan, da to večini slovenskega delovnega ljudstva koristi. Ti naši mediji vede in nevede pri tem močno asistirajo in podpirajo neoliberalizem skupaj z nadaljnjim razslojevanjem.

Čudno, prečudno: Amerika je uničila tri uspešne države, pognala v Evropo milijon in več beguncev, pa o Obami ali Clintonovi ni bilo kaj resne, zlasti pa ne tako bučne kritike. Pa je visela v zraku skrb zbujajoča resna nevarnost, strah pred tretjo svetovno vojno. V Siriji Rusi in Amerikanci na nasprotnih bregovih. Obama, kolikor se spomnim, je grozil tudi Iranu, mi smo samo povzemali ameriške informacije – vemo, koliko so zanesljive – da Iranci snujejo atomsko bombo.

Še beseda o protekcionizmu, ki ga tudi napoveduje in udejanja Trump in žanje obilo kritike. Ne vem, ali smo si oziroma so nam čisto oprali možgane, da samo slepo, totalno (ne)kritično povzemamo, kar rečejo veliki. Kje je tu naša medijska krajina in vsevedna stroka: kako naj bo evropski delavec konkurenčen bangladeškemu, indijskemu in prej še kitajskemu, če zasluži ta na dan manj kot evropski na uro? Zamislite se, koliko delovnih mest bi še imeli, če ne bi hlastali po za naše razmere podcenjeni delovni sili, če ne bi sveta preplavil podivjani neoliberalni pohlep!

Sicer je jasno, da tudi Trumpov protekcionizem ni zveličaven, ampak ta hip bi jaz o Trumpu nehal zganjati hrup, ki gre v prid evropski eliti. Za slednjo pa vemo, kako je kvalitetna in pravična…

Herman Graber, Ljubljana