Učiteljem, ki si v nakelski osnovni šoli prizadevajo, da bi učenci poleg osnovnih znanj na vseh področjih dobili širino, nagrada Blaža Kumerdeja, ki jim jo je podelil republiški zavod za šolstvo, pomeni ogromno. »Učitelji, ki sodelujemo pri projektih, smo dobili nov zagon in k sodelovanju spodbudili še druge,« pravi učiteljica slovenščine in pomočnica ravnatelja Tatjana Lotrič Komac.

V šolstvu sicer velja, da je močna in dolga tradicija eden od dejavnikov za uspešno delo, pravi ravnatelj Milan Bohinec. A s to se v Naklem ne morejo pohvaliti, saj letos praznujejo šele 20 let delovanja šole. Pred tem je tam delovala podružnica ene od kranjskih osnovnih šol, danes pa matično šolo v Naklem in njeni dve podružnici v Dupljah in Podbrezjah obiskuje 554 učencev.

Od prvih devetletkarjev do uporabe tablic

Prav mladosti zavoda se imajo v Naklem zahvaliti, da so že od vsega začetka naklonjeni novostim. Za prvo so se odločili že takoj po ustanovitvi šole – bili so med prvimi šolami, ki so poskusno uvajale devetletko. »Učitelji, ki smo se zaposlili na šoli, smo bili zelo mlad in motiviran kolektiv, a vendarle ne začetniki,« se spominja ravnatelj, ki je takrat poučeval.

Uvajanju novosti pa se učitelji tudi v prihodnje niso mogli upreti. Priključili so se številnim projektom, ki so jih uvajali tudi na pobudo ministrstva za izobraževanje ali zavoda za šolstvo. Tako so njihovi osmošolci med prvimi v državi pri pouku, kasneje pa tudi za domače delo, začeli uporabljati tablične računalnike. Sliši se enostavno, vendar se je bilo treba na to pripraviti in prilagoditi šolska pravila. »Učenci so spoznali, da tehnologija ne ponuja vedno samo zabave, ampak je lahko tudi obveznost. Da bi jim jo zaradi možnih zlorab in pasti prepovedovali, bi bilo zatiskanje oči. Treba jih je ozavestiti, jih naučiti spletne komunikacije, saj iz svoje sobe lažje nekoga napadeš...« našteva ravnatelj.

Ne le, da so učenci spoznali nove načine učenja, pohvalijo se lahko tudi z visoko spletno komunikacijsko kulturo ter vse nižjo stopnjo tovrstnih izgredov. Svoje veščine na tem področju pa so urili in jih širili tudi učitelji.