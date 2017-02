Ko je javno podjetje Energetika Ljubljana maja 2010 sklepalo pogodbo z družbo Grep, je mislilo, da si zagotavlja kar 30 let trajajoč posel dobave hladu v nakupovalno središče pod športnimi objekti v Stožicah. Ravno nakupovalno središče naj bi namreč bilo večinski odjemalec hladu v Stožicah. A od tega posla na koncu ni bilo nič, ker Grep ni dokončal nakupovalnega središča, Energetiki pa ni ostalo drugega, kot da razveže pogodbo s stožiškim gradbincem in stroške zaradi neuspelega posla terja na sodišču.

A hkrati so pojasnili, da »pričakujemo, da se bomo z novim lastnikom lahko dogovorili o oskrbi s hladom iz sistema razvoda hladu, saj brez tega novi lastnik ne more pridobiti uporabnega dovoljenja«. Poleg tega so v Energetiki prepričani, da bi bila kakršna koli alternativa obstoječemu sistemu hlajenja za novega lastnika neracionalna odločitev. Poudarili so namreč, da je celotno območje športnega parka Stožic že opremljeno z razvodom hladu in centralno hladilno strojnico. Če bi novi investitor hotel hlajenje urediti kako drugače, bi najverjetneje moral najprej spreminjati gradbeno dovoljenje.

Glede na to, koliko si je Energetika obetala od posla z Grepom, čigar nakupovalno središče naj bi bilo 71,5-odstotni odjemalec hladu v Stožicah, se zastavlja vprašanje, ali bo morebitni kupec nedokončanega središča moral z Energetiko skleniti podoben posel, kot ga je Grep. Na Energetiki pravijo, da je to odvisno od tega, katere zaveze bo z nakupom sprejel kupec.

Ker se je Grep konec lanskega leta znašel v stečajnem postopku, je Energetika morala vse terjatve, ki jih ima do Grepa, prijaviti v stečaju. Prijavila je za 10,5 milijona evrov terjatev, od tega je stečajna upraviteljica priznala za 4,9 milijona evrov. Ta znesek predstavlja seštevek zahtevkov po plačilu pogodbene kazni, navadne škode in izgubljenega dobička zaradi delne razveze pogodbe z Grepom. Energetika je na primer izračunala, da je zaradi Grepove neizpolnitve pogodbe utrpela za slabega 1,6 milijona evrov izgube dobička.

Strojnica obremenjena z Grepovimi hipotekami

Ravno s centralno hladilno strojnico pa je povezana največja terjatev Energetike v višini desetih milijonov evrov. Na Energetiki so pojasnili, da se ta terjatev nanaša na dejstvo, da je prostor centralne hladilne strojnice, ki jo je javno podjetje leta 2010 za približno 3 milijone evrov kupilo od Grepa, obremenjen s hipotekami Grepovih upnikov. V zemljiški knjigi smo se prepričali, da je prostor centralne hladilne strojnice dejansko obremenjen s hipotekami v skupni vrednosti 115 milijonov evrov. Hipoteke so vpisane v korist Družbe za upravljanje s terjatvami bank, Factor banke in družbe Rastoder poslovneža Izeta Rastoderja, ki je lansko leto od nekaterih bank odkupil terjatve do Grepa.

Stečajna upraviteljica Grepa Lucija Klampfer pa je v seznamu prijavljenih terjatev Energetikino terjatev za 10 milijonov evrov ocenila kot neupravičeno in jo tudi v celoti prereka. Pojasnila je, da v skladu z obligacijskim zakonikom kupčeva pravica iz naslova pravnih napak ugasne po enem letu od dne, ko je izvedel za pravico do tretjega. Po njenem mnenju je pravica Energetike do te terjatve torej že ugasnila.