Zaradi obtožbe zaradi poskusa izsiljevanja se je novinar Vladimir Vodušek tokrat znašel na slovenjgraškem sodišču. In tudi tokrat se je zapletlo že takoj na začetku, saj sta Vodušek in njegov zagovornik Boštjan Penko podala zahtevo za izločitev vseh sodnikov slovenjgraškega okrožnega in okrajnega sodišča ter sodnikov mariborskega višjega sodišča. Prav takšno, s katero sta bila pred časom že uspešna tudi v Celju, vendar jima tokrat manever ni uspel. Tričlanski senat slovenjgraškega sodišča je namreč zahtevo za izločitev zavrnil z obrazložitvijo, da je bila ta podana z očitnim namenom zavlačevanja postopka in spodkopavanja avtoritete sodišča. Zato so danes na sodišču prebrali obtožnico.

Vodušek, ki vztrajno trdi, da ni kriv, se kljub prebrani obtožnici na sodišču še ni zagovarjal. Zunaj sodne dvorane pa je večkrat ponovil, da so kriminalisti in policija v tem primeru delali nezakonito. »Policija je grobo zlorabila svoja pooblastila, saj gre za izzivanje kriminalne dejavnosti, kar pa je po zakonu o kazenskem postopku in tudi po ustavi strogo prepovedano. In če tega ne razumejo, ne vem, kako lahko nadaljujemo sojenje in kako bo to lahko potekalo pošteno, če niti osnovnih stvari na začetku nismo razčistili,« je dejal Vodušek. Trdi, da naj tajni policijski sodelavec, imenovan Rudi, ki je bil vključen v policijsko preiskavo, sploh ne bi imel odredbe pristojnega državnega tožilstva. Zato tako Vodušek kot tudi njegov odvetnik Penko menita, da celotna obtožba temelji na nezakonito pridobljenih dokazih.

Trije so krivdo že priznali

A kot je dejala okrožna državna tožilka Natalija Pogorevc Mlakar, bodo že na naslednji obravnavi, kljub temu da do vsebinske obravnave še ni prišlo in se obtoženi tudi ni želel zagovarjati, lahko začeli izvajanje dokazov. Ti pa naj bi bili za Voduška precej obremenilni. Spomnimo, julija bo minilo pet let od spektakularne akcije na Trojanah, v kateri so ga kriminalisti aretirali in mu odvzeli prostost. Aretirali so ga v trenutku, ko naj bi prejemal denar, šlo naj bi za 50 tisočakov, ki jih je poprej izsilil od nekdanjega predsednika uprave zreškega Uniorja Gorazda Korošca ter šmarskega podjetnika Vinka Stiplovška. Vodušek je obema grozil, da bo podrobnosti iz dokumentov, ki mu jih je pomagal pridobiti Stanislav Gaberc in iz katerih izhaja njuno nezakonito poslovanje, razkril v javnosti. Unior naj bi namreč podjetju Rhydcon nakazal 170.000 evrov kredita, s tem denarjem pa naj bi kupili Uniorjeve delnice. A šmarsko podjetje Rhydcon kredita ni zmoglo odplačevati, zato se je zapletlo. Za vse to pa je izvedel Vodušek in skupaj z Gabercem začel Korošca in Stiplovška izsiljevati.

Vodušek naj bi v zameno za molk od Korošca zahteval, da ta kot predsednik uprave Uniorja z njim sklene večletno pogodbo o oglaševanju na Info TV v vrednosti 360.000 evrov ali pa da Unior odkupi terjatve enega podjetja do Info TV za 160.000 evrov, za razliko pa bi sklenili oglaševalsko pogodbo. Ponudil pa mu je še tretjo možnost, in sicer da bi zadevo rešili »izven sistema«, z gotovino. Za Voduška pa je precej obremenilno tudi to, da je njegov pajdaš Gaberc krivdo po dobrem letu dni priznal na predobravnavnem naroku in si s tem prislužil le pogojno, 14-mesečno zaporno kazen s preizkusno dobo treh let. Prav tako sta krivdo že priznala Korošec in Stiplovšek. Prvi zaradi zlorabe položaja, drugi pa zaradi pomoči pri tem kaznivem dejanju. Oba sta bila prav tako obsojena na pogojne zaporne kazni.