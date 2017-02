Kako hitro zvečer zaspite? Kot pogosto v življenju, tudi pri tem ekstremi niso dobri. Če običajno zaspite že v nekaj sekundah, ko ležete k počitku, je to morda znak pretirane utrujenosti in pomanjkanja spanca, ki lahko sčasoma povzročita resne zdravstvene težave in povečata možnost nesreč. Če običajno potrebujete več kot dvajset minut, da zaspite, je to lahko znak psihičnih težav, ki jih povzroča stres vsakdanjega življenja. Če pa največkrat zaspite v desetih do dvajsetih minutah, vedite, da je to popolnoma normalno. Juhej!

Ali pogosto dremate čez dan? Če je to res, je to največkrat znak za pomanjkanje spanja in pretirano utrujenost, ki vam onemogočata, da bi normalno funkcionirali od jutra do večera. Občasen dremež je sicer odličen način, da si malce odpočijete, vendar morebiti hkrati razkriva tudi veliko nevarnost za vaše zdravje – pogosta potreba po dremanju naj bi namreč kazala na povečano tveganje za srčne bolezni in bolezni dihal.

Spite manj kot šest ur na noč? Naša telesa in umi so precej različni, zato tudi potrebujejo različne količine počitka. Kljub tej večni resnici pa velja, da pomanjkanje spanca v splošnem ne zmanjšuje le telesnih in umskih sposobnosti, temveč lahko povzroči tudi težave s prekomerno telesno težo. Ljudje, ki spijo šest ur ali manj na noč imajo namreč 30 odstotkov višje možnosti, da se v življenju srečajo s prekomerno telesno težo, kot pa ljudje, ki spijo sedem ur ali več (do razumne mere, seveda). Debelost pa pogosto žal prinese še številne druge zdravstvene težave.

Vas muči spalna apneja? Najprej sploh razjasnimo, kaj spalna apneja je – motnja spanja, ki se kaže v prekinitvah dihanja ali obdobjih plitvega dihanja med spanjem, ki lahko povzročijo številne neprijetnosti, vključno z zmanjšano željo po spolnosti in zmanjšano plodnostjo. Prav ste prebrali – pomanjkanje kakovostnega spanca lahko žal povzroča probleme v spalnici in pri načrtovanju družine, tako za moške kot tudi za ženske. Nekatere raziskave celo razkrivajo, da ima skoraj polovica moških, ki trpijo za spalno apnejo, tudi prenizko raven testosterona v telesu. Obisk zdravnika vam ne bo prav nič škodil! Če se ne morate odločiti, ali obstaja tveganje za spalno apnejo, povprašajte partnerja / partnerko o svojem dihanju med spanjem.

Ali med spanjem glasno smrčite? Če je temu tako, ste pravkar odkrili še en simptom, ki lahko kaže na spalno apnejo in zahteva čim hitrejši obisk zdravnika, da čim prej ugotovite, kako izboljšati kakovost svojega življenja. Smrčanje ne poslabšuje le kakovosti spanca, temveč lahko povzroča tudi glavobol, težave z grlom in pljuči, prekomerno telesno težo in zmanjšane mentalne sposobnosti.

Vas med spanjem zmotijo manjši dražljaji iz okolja? Če vašega spanca običajno nič ne moti, imate res veliko srečo! Ne le da se večino juter zbudite sveži in pripravljeni na vse izzive novega dne, temveč se v življenju tudi na splošno spopadate z manj stresa. Če pa vas med spanjem pogosto zmotijo tudi manjši dražljaji iz okolja (premikanje partnerja, zvoki iz zunanjosti, svetloba v bližini in podobno), pa boste sčasoma morda imeli tudi težave s spominom, saj pomanjkanje globokega spanca negativno vpliva na dolgoročni spomin.