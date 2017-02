V preteklosti tapet večinoma nismo marali, ne le zaradi zastarelih vzorcev, ampak tudi zaradi močnega lepila, ki je postopek odstranjevanja spremenil v pravo grozljivko. A sodobne tapete je mnogo lažje odstraniti – in jih nalepiti. Nekatere so samolepilne in jih, ko je čas za zamenjavo stenske dekoracije, zgolj odlepimo od zidu. Poleg tega prihajajo v drznih, veselih in grafičnih vzorcih. Zbogom široke črte, ki so iz vaše otroške sobe naredile cirkusu podoben prostor!

Kovinski odsevi Če že okrašujemo interjer z bronastimi umetniškimi predmeti, zakaj ne bi nekaj sijaja privoščili tudi stenam? V trendu so tapete s kovinskimi odsevi, ki se ponašajo z vzorci in teksturami. Najsi tvorijo zapletene črte ali geometrične vzorce ali pa z eklektičnim vzorcem poustvarjajo globino – moderne tapete poudarjajo v glamuroznem slogu art deco opremljeno stanovanje. Toda bodite pozorni, če se lepljenja tovrstnih tapet lotite sami. »Lovljenje« zapletenih vzorcev zahteva kar precej truda, ker kovinski odsev poudari vse nepravilnosti. Morda je bolje najeti mojstra, da delo brezhibno opravi namesto vas.

Luksuzna svila Svilene tapete so nedvomno luksuz v vsakem interjerju, a pomislite, kako čudovito se skladajo z dramatičnimi umetninami in najsodobnejšim pohištvom. Izdelane tako, da na papirno podlago nanesejo svilene niti, so nevtralne in ustvarjajo lahko ter elegantno teksturo. Zaradi svojega delikatnega učinka so idealne za formalne jedilnice in spalnice, odsvetujemo pa jih za dnevne prostore.

Reliefni vzorci Reliefne tapete s svojo teksturo omogočijo tudi lastnikom s plitvejšimi žepi, da zidovi njihovega stanovanja oponašajo vzorce v klasičnem ometu. Takšne tapete resda niso poceni, zato pa dajejo luksuzni vtis. Večinoma jih je treba prebarvati, tako da poudarimo reliefni učinek. Tako lahko poustvarimo zidno dekoracijo, ki je kot bi jo iztrgali iz francoskega podeželskega posestva 19. stoletja, moderno dramatičnost pa dosežemo tako, da steno prebarvamo v nadvse modernih bogatih draguljastih barvnih odtenkih.

Okrasni dodatki V postopku izdelave tapet proizvajalci uporabljajo vse več dodatkov, kot so bleščice, reciklirane ploščice in steklo, kar jim daje mozaiku podoben videz. Takšne tapete so odličen način, da ustvarimo luksuzni, celo dramatični prostor. Tridimenzionalno okrasje pa ni edini dodatek sodobnih tapet, temveč so to tudi ročno narisani vzorci, ki povečajo majhne prostore in jih slogovno povzdignejo. Vendar močno povečajte proračun – okrašene tapete so zelo drage, zato jih boste verjetno izbrali le za izpostavljene stene in majhne prostore.

Geometrijski vzorci Geometrijski vzorci na tapetah so letos zelo modni. S tako široko izbiro zabavnih ali brezčasnih motivov, kot so kvadrati ali ribja kost, ta trend verjetno ne bo kmalu padel v pozabo. Tisti bolj drzni lahko vse stene v prostoru prelepite s tapetami v geometrijskih vzorcih, če pa menite, da bi bil učinek premočan, jih uporabite le na poudarjenem zidu. Drugi naj bodo v svetlem ali kovinskem odtenku; v kombinaciji z lesenim pohištvom je takšna dekoracija nadvse udarna.