Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin znižale za 0,6 odstotka. Blago se je v enem letu podražilo za 1,3 odstotka, storitve pa za 1,2 odstotka. Od blaga se je podražilo predvsem tisto za dnevno porabo, medtem ko je bilo treba za trajno in poltrajno blago odšteti manj kot pred letom dni, ugotavlja državni statistični urad. V največji meri so letno inflacijo zvišali dražji naftni derivati. Cene tekočih goriv so bile v letošnjem januarju za 25,9 odstotka višje kot januarja 2016, dizelskega goriva za 17,6 odstotka in bencina za 10,8 odstotka. K rasti inflacije je prispevala tudi sveža zelenjava, saj se je v letu dni podražila za 27,3 odstotka.