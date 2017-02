Pogled skozi dolgo stekleno steno

Pritličje hiše je urejeno kot skupni prostor, ki jo povezuje v vseh smereh. Njegova glavna odlika je sedem metrov dolga steklena stena, pred katero stoji ogrevana lesena klop, s katere si lahko stanovalci ogledujejo lepote bližnjih gora skozi kuliso streh okoliških hiš. Načrtovalci so za neoviran razgled iz osrednjega prostora, ki zajema tudi gorske vrhove, poskrbeli tako, da so podporni betonski steber nad stekleno steno skrili nad stropom. V nadstropju so še spalnica staršev in tri spalnice, ki prav tako gledajo proti goram. Terasi sta umeščeni bočno ob hiši, zaradi česar ne motita razgledov iz notranjosti, na njima pa se družina zadržuje glede na letni čas in vreme.