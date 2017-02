V Nemčiji, Rusiji in Ukrajini se bo ob koncu tedna predsednik republike Borut Pahor, kot smo v Dnevniku že poročali, na uradnem obisku srečal s predsedniki Joachimom Gauckom, Vladimirjem Putinom in Petrom Porošenkom ter predvsem med slednjima poskušal odigrati vlogo mediatorja in po svojih močeh prispevati k otoplitvi odnosov med državama ter ponovni vzpostavitvi zaupanja. Slovenija v kontekstu geopolitičnih odnosov sicer nima velike teže, zato bodo njegovi napori zelo omejeni. To je še bolj jasno po zadnjih dneh, ko so se spopadi na vzhodu Ukrajine med proruskimi separatisti in ukrajinsko vojsko ponovno razbesneli.

»Nimam nobenega drugega mandata, kot da potujem v te države kot predsednik republike, nisem posrednik tretje osebe,« je priznal Pahor, »če pa bom k temu pripomogel, pa bom zelo vesel. Slovenija s tem obiskom daje odločen signal, da je nastopil čas za neki pogovor,« je prepričan Pahor.

Izpostavlja, da je to najpomembnejši cilj obiska, torej poglobiti politično zaupanje. »Povabilo predsednika Putina sem sprejel tudi zato, ker menim, da je treba v neposrednem dialogu reševati nakopičene probleme, začenši z razmerami v Ukrajini,« je rekel Pahor, misleč na korake, ki bi prispevali k uveljavitvi sporazuma Minsk II. »Drugi cilj je poglobitev gospodarskega sodelovanja,« je dodal.