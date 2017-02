Do nedelje bo potekala nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev. Policisti in redarji bodo še posebej pozorni na pravilno ravnanje voznikov in pešcev, pa tudi na uporabo odsevnih predmetov, upoštevanje hitrosti v naseljih ter dajanje prednosti pešcem na prehodih.

Taka akcija je več kot nujna. Pešci so namreč postali najbolj ogroženi udeleženci v prometu. Lani je na naših cestah umrlo 22 pešcev, od tega pet na avtocestah. Delež umrlih pešcev pomeni kar 17 odstotkov vseh smrtnih žrtev prometnih nesreč leta 2016. Povečalo se je tudi število huje poškodovanih, in sicer za osem odstotkov, z 124 na 134. Povečalo se je število prometnih nesreč z udeležbo pešcev v naselju, med drugim tudi na prehodih za pešce, na katerih so lani umrli kar štirje ljudje. Pri petih smrtnih žrtvah med pešci je analiza pokazala visoko stopnjo alkohola v krvi, kar 23 pijanih pešcev je lani povzročilo prometno nesrečo. Izstopajo tudi starejši. Statistika je neizprosna: 10 mrtvih, 56 hudo telesno poškodovanih in 109 lažje poškodovanih pešcev je bilo starejših od 64 let.

Za veliko nesreč so bili krivi pešci sami. Pri desetih s smrtnim izidom in pri 32 s hudo telesno poškodbo je bil vzrok za nesrečo nepravilno prečkanje ceste. Na Agenciji za varnost prometa pa še posebej opozarjajo na previdnost pešcev zaradi vse večjega števila hibridnih oziroma v celoti električnih avtomobilov. Ti so skoraj neslišni.

Da se opisana statistika žal ponavlja tudi letos, je potrdil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj: »Pešci so bili poškodovani v vseh nesrečah, v katerih so bili soudeleženi. Kot glavni razlog pa se še vedno pojavlja izsiljevanje prednosti na prehodih, kar je tudi sicer eden od najpogostejših vzrokov za te nesreče. Zato voznike pozivamo, naj pešcem omogočijo varno udeležbo v prometu,« je nasvet za vse voznike, za pešce pa seveda velja – bodite vidni in previdni. pk