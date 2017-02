Sesalnik Bent Teco z inox rezervoarjem in možnostjo sesanja in izpihovanja istočasno, omogoča odlično izvedbo čiščenja in možnost izpihovanja tuljav in težko dostopnih mest ter kvalitetno čiščenje kurišč pri pečeh in kamnih.

Spopade se z vsakim dimnikom in pečjo, pa naj bo peč na trda goriva, lesne sekance ali pelete. Dimnikarski sesalnik z možnostjo dodatnega hepa filtra in najlon tkanine predstavlja nepropustnost za saje in ostalega neizgorelega prahu je profesionalni stroj, ki z dodatnim priborom omogoča tudi mehansko ščetkanje tuljav s sprotnim odsesavanjem.

Z uporabo hepa filtra preprečimo, da bi se mikro delci, ki jih vsebujejo saje in pepel, vračali v zrak. Katranske obloge in saje, ki so stranski produkt nepopolnega izgorevanja, se nalagajo na stene kurišča.

Dimnikarski sesalnik ima na razpolago veliko dodatnega pribora, ki nam olajša čiščenje dimnika, peči ali kamina. S pocinkano cevjo z navojem in žično krtačo hitro in učinkovito odstranimo vse obloge saj nam Bentov sesalnik omogoča mehansko ščetkanje s sprotnim odsesavanjem.

Če pa ste navajeni sesanja v papirnate vrečke, ki se potem odvržejo v smetnjak, vam Bent Teco omogoča tudi to. S sesanjem v papirnate vrečke se znebite problema, kako posesan pepel iz posode s čim manj dodatne umazanije spraviti v ustrezen zabojnik za prah pa tudi čiščenje izpraznjene inox posode ni potrebno.

Dimnikarski sesalnik pa ni namenjen samo za profesionalno uporabo, ampak ga lahko uporabljate tudi doma za redno vzdrževanje peči in odstranjevanje ostankov gorenja. Kot primer naj samo navedemo peči na pelete, ki se v določenem deležu spremenijo v prah, ki se nalepi po stenah in ga je potrebno odstraniti, saj lahko začne ovirati delovanje transporta goriva, kot so sesalne cevi in transportni polži.

V podjetju Bent s 44 letno tradicijo nudimo profesionalno čistilno opremo. Globinski, vodni, ekstrakcijski ali industrijski sesalniki, strojni pometači in drugi čistilni stroji, oprema za čiščenje in profesionalna čistila.

http://www.bent.si/produkt/SOTTIW20S/TECO-W-S-20