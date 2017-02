Lady Gaga je letošnji nastop začinila s spektakularnim nastopom ob polčasu, ko se je spustila s stehe in nastop začela s pesmijo God Bless America ter delčki drugih patriotskih pesmi, medtem pa je na stotine majhnih dronov lebdelo nad množico v barvah ameriške zastave. Sledili so še njeni največji hiti.

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/o525YaSiSXQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Politično nabit oglas je denimo objavil Budweiser. V podjetju sicer zatrjujejo, da to ni bil njihov namen, vendar težko je spregledati vzporednice med današnjo politiko in sporočilom v videu.

Oglas, za gradbeno podjetje 84 Lumber je bil preveč kontroverzen in politično nabit, zato so prvotnega, ki prikazuje mamo in hči, ki prečkata zid, kot ga obljublja Trump na meji z Mehiko, umaknili in ga nadomestili z bodečo žico.

Mercedes je letos predstavil krajši, a tipičen ameriški oglas, in sicer za model Mercedes benz AMG GT Roadster.

National Geographic – avstralski filmski igralec Geoffrey Rush igra Alberta Einsteina v oglasu za novo serijo na National Geographic Genij. To je tudi prvi oglas za Super Bowl za televizijski program NetGeo.

Znana veriga hitre prehrane Wendy's s kvadratnimi hamburgerji, ki uporablja le svežo govedino v oglasu gledalce ponovno opomni na njihov način priprave hrane.

Oglas za NFL, ki prikazuje dojenčke kot bodočo generacijo zmagovalcev, saj so se v mestih, ki so zmagala na Super Bowlu, devet mesecev kasneje rodilo kar nekaj otrok. V videu vidimo dojenčke, ki so oblečeni kot legendarni igralci na Super Bowlu: Mike Ditka, Michael Irvin, Vince Lombardi, Joe Namath, Bill Belichick, Marshawn Lynch in zadnji Von Miller.

Podjetje Squarespace, ki trži spletne domene, je v svoj oglas povabilo igralca Johna Malkovicha. Kolikšen je bil njegov honorar sicer ni znano - lahko pa ugibamo, da ni bil ravno mizeren.

Izraelsko tehnološko podjetje Wix, katerega glavna dejavnost je zasnova spletnih strani, si je zaželelo bolj akcijski pristop. Edino logično je, da so v oglas povabili akcijskega igralca Jasona Stathama in njegovo igralsko kolegicoGal Gadot.

Zabaven in nostalgičen oglas Honde, v katerem vidimo kopico igralcev, od Roberta Redforda do Steva Carella. Glavno sporočilo? Sledite sanjam.

Mobilni operater T-Mobile v svojih Super Bowl oglasih stavi na slavne estradnike. Lani je v njem nastopal raper Drake, pred tem Kim Kardashian, letos pa je ta vloga pripadla plesočemu Justinu Biebru.