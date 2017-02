Hokejisti Olimpije so s serijo treh zaporednih zmag v drugem delu EBEL pripravili prvovrstno presenečenje, da so navijači celo upali na senzacionalno uvrstitev v končnico. Na tivolski tribuni se je v soboto popoldne zbralo rekordnih tisoč obiskovalcev v sezoni, a slovenski prvaki proti razigranemu Dornbirnu niso imeli možnosti za podaljšanje zmagovitega niza. Avstrijci so bili boljši s 4:0 in štiri kroge pred začetkom četrtfinala skorajda že dokončno pokopali ljubljanske upe po čudežnem uspehu.

Čeprav pri Olimpiji škripa na vseh področjih, igralci pa še kar zapuščajo tivolsko garderobo, skuša moštvo vse pomanjkljivosti nadoknaditi z borbenim duhom. Ker zeleno-beli zaradi poškodb in odhodov nimajo dovolj igralcev, da bi zapolnili štiri peterke, krpajo ekipo tudi z igralci Slavije, zato sta za Olimpijo nazadnje nastopila Črt Snoj in Enes Gorše. V ljubljanskem taboru v zadnjem obdobju vztrajno ponavljajo, da veliko upov za preživetje kluba polagajo na župana Zorana Jankovića, ki je obljubil pomoč obubožanemu kolektivu, a kljub temu ostaja odprto vprašanje, v katerem tekmovanju bo Olimpija nastopala v prihodnje. Že res, da je tudi v tej sezoni nase opozorilo nekaj obetavnih domačih hokejistov, vendar bo morala za stabilnejše delovanje tivolskega ustroja bistveno več postoriti uprava kluba s predsednikom Markom Popovičem na čelu. Nova zima brez perspektive in realnih možnosti po uvrstitvi v izločilne boje bi bila znova silno moreča, kar se v Tivoliju vleče že predolgo. Dvorana je bila nazadnje do vrha napolnjena pred dolgimi petimi leti, ko se je Olimpija uvrstila celo v polfinale EBEL.

Na Jesenicah so v petek praznovali šestdesetletnico od prvega naslova državnega prvaka. Podmežakla se je v bogati zgodovini veselila kar 33 zvezdic, vendar dočakala tudi zlom nekdaj trofejnega kluba, ki je padel pod težo dolgov. Železarji v zadnjih letih tako ustvarjajo novo zgodbo, a nekdanje slave še zdaleč niso dosegli. V tej sezoni jih čaka nastop v končnici drugoligaške alpske lige, na katero se Jeseničani pripravljajo na tekmah za razvrstitev od prvega do šestega mesta. Nazadnje so gostovali pri Pustertalu in klonili v podaljšku s 4:5. Jeseniški trener Nik Zupančič bo jutri znova oblekel reprezentančna oblačila in na Bledu zbral hokejiste za prihajajoči turnir evropskega izziva v Katovicah na Poljskem.

Liga EBEL 2. del, spodnji dom Gradec 6 4 2 0 0 18:14 16 Znojmo 6 4 2 0 0 18:15 14 Beljak 6 2 4 0 0 18:20 12 Dornbirn 6 2 2 1 1 13:13 10 Alba 6 2 2 0 2 18:17 8 Olimpija 6 1 3 2 0 14:20 7