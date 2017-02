Po uvodnem porazu proti Györiju na Madžarskem (22:39) so krimovke doživele drugi zaporedni neuspeh v glavnem delu lige prvakinj. Proti aktualnim prvakinjam Evrope so nastopile brez najboljše igralke Elizabeth Omoregie (okreva po poškodbi kolena) in obolele vratarke Miše Marinček (dobro jo je nadomestila mlada Amra Pandžić z desetimi obrambami), pokopal pa jih je katastrofalen začetek tekme. Gostje iz Romunije z desetimi tujkami iz sedmih držav (Francija, Danska, Hrvaška, Švedska, Belorusija, Španija, Črna gora) so povedle s 5:0 in 11:4, Krim pa je sredi drugega polčasa še vedno zaostajal za šest zadetkov (14:20). A po delnem izidu 5:0 so se gostiteljice v 52. minuti približale le na minus ena (19:20), končnica pa je spet pripadla Bukarešti. Ko je nekdanja Krimova vratarka Jelena Grubišić ubranila strel Polone Barić s krila, Aneta Benko pa je morala za dve minuti na kazensko klop, je levokrilna igralka Julia Curea s svojim edinim zadetkom na tekmi za vodstvo s 23:20 dokončno uničila Krimove sanje o morebitni senzaciji na Kodeljevem.

Krim je po treh zaporednih zmagah proti skandinavskemu trojčku v prvem delu tekmovanja (Larvik, Sävehof, Esbjerg) doživel prvi evropski poraz v tej sezoni na Kodeljevem proti klubu, ki letos praznuje šele 10-letnico delovanja in ki je že v premiernem nastopu v ligi prvakinj v minuli sezoni postal prvak Evrope po streljanju sedemmetrovk proti Györiju. Krimov trener Uroš Bregar je športno priznal neuspeh proti Romunkam: »V napadu nam je zelo manjkala Omoregijeva, v vratih je v zadnjih dvajsetih minutah svoje delo dobro opravila Pandžićeva, toda to je bilo premalo za skalp evropskih prvakinj. Za zmago proti takšni ekipi moraš na visoki ravni igrati vseh šestdeset minut, v tolažbo pa nam je lahko, da smo dobili vsaj drugi polčas. Po eni strani smo bili zelo blizu, po drugi pa zelo daleč. Iskal sem srednjo zunanjo igralko, igral sem celo s tremi, a na žalost ni šlo.« V naslednjem krogu bo Krim v soboto ob 15.30 gostoval pri Midtjyllandu na Danskem. Preostala izida 2. kroga v skupini 2: Larvik – Midtjylland 24:22 (9:11), Esbjerg – Györi 26:32 (12:14).

Celjani naredili velik korak

Pivovarji so po enem porazu in dveh remijih v letošnji sezoni na četrti medsebojni tekmi z ekipo Meškov Brest končno le spravili na kolena Beloruse. S tem so naredili velik korak k uvrstitvi na sklepni turnir najboljše četverice, sočasno pa verjetno poskrbeli, da Meškov ne bo kandidiral za organizacijo zadnjega dejanja v Sehi. Pred tekmo v Zlatorogu je celjski župan Bojan Šrot nagradil z mestno plaketo šest reprezentantov, ki so z reprezentanco Slovenije osvojili bron na SP v Franciji, za dodatno navdušenje na tribunah pa so poskrbeli varovanci trenerja Branka Tamšeta, ki so si v končnici prvega polčasa dvakrat priigrali občutnejšo prednost (15:11, 16:12). Kljub odlični predstavi Urbana Lesjaka (19 obramb, 41 odstotkov ustavljenih strelov) so se Belorusi počasi, toda zanesljivo približevali. V 58. minuti so z igralcem manj prišli na 26:28, vendar je njihove upe v predzadnji minuti pokopal Žiga Mlakar.

Na sobotni tekmi se je po enoletni odsotnosti zaradi operacije kolena in rehabilitacije na igrišče vrnil Brazilec Arthur Patrianova, a že po petih minutah je moral z igrišča. Patrianova, ki si je na treningu zlomil nos, kljub temu je želel na vsak način igrati, je obnovil poškodbo kolenskih križnih vezi in znova ga čaka daljša odsotnost. Po tekmi je bil trener Branko Tamše zadovoljen z igro in zmago ter žalosten zaradi Patrianove: »Želeli smo igrati hitro in s trdno obrambo, kar nam je uspevalo, veliko pa je prispeval tudi Lesjak. Naredili smo sicer nekaj preveč napak za takšno tekmo, a smo jih v drugem polčasu v večini odpravili. Toda ob zmagi je veselje zbledelo zaradi hude poškodbe Patrianove. To je nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi igralcu.« Preostali izidi v Sehi: Veszprem – Metalurg 33:21 (15:7), Veszprem – Izviđač 36:31 (21:11), Gorenje – Vardar 29:31 (13:13).