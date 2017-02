V Združenih državah se nadaljuje pravna bitka med vlado in nekaterimi zveznimi državami, ki so na sodiščih dosegle zamrznitev odloka predsednika Donalda Trumpa o prepovedi vstopa državljanom sedmih večinsko muslimanskih držav v ZDA. Trenutno je položaj takšen, da državljani Iraka, Irana, Jemna, Libije, Sirije, Somalije in Sudana smejo vstopiti v ZDA, saj je zvezno prizivno sodišče zavrnilo zahtevo pravosodnega ministrstva Trumpove vlade, naj prepoved spet uvede.

Spor ne mineva brez povišanih tonov. »Ker je sodnik umaknil prepoved, se v našo državo morda zliva veliko slabih in nevarnih ljudi. Grozljiva odločitev... sodnik je odprl vrata potencialnim teroristom,« je zapisal Trump. Pravosodno ministrstvo, ki na sodiščih brani Trumpov odlok, pa je zapisalo, da so sodišča posebej slabo opremljena z znanjem, da bi postavljala pod vprašaj predsednikovo presojo o bodočih tveganjih za državo, saj nimajo vpogleda v zaupne informacije o grožnjah, ki jih predstavljajo teroristične organizacije v določenih državah.

Sodna bitka se je začela takoj po tistem, ko je Trump pred desetimi dnevi podpisal omenjeni odlok. Nanj se je pritožilo nekaj zveznih držav in organizacij. V petek je sodišče na podlagi pritožb zveznih držav Minnesota in Washington ukazalo ustaviti izvajanje odloka na celotnem ozemlju ZDA. Trumpova administracija se je na to pritožila in doživela hladen tuš, ko je sodišče zavrnilo zahtevo, naj takoj spet dovoli izvajanje prepovedi vstopa državljanom omenjenih sedmih držav.

Več o tem, kako se bo spor razvijal, bo verjetno znano v torek. V ponedeljek morajo odvetniki vlade in obeh zveznih držav podati pravno argumentacijo, potem pa se bo bo tričlanski sodni svet odločil, ali bo razpisal zaslišanje ali pa se bo izrekel o prepovedi. Ne glede na odločitev je pričakovati dolg sodni spor, ki lahko traja precej dlje od treh mesecev, za kolikor je Trump prepovedal vstop državljanom omenjenih sedmih držav. ba