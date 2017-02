Romunski premier Sorin Grindeanu je po največjih protestih v državi v več kot četrt stoletja sporočil, da vlada umika sporne odloke, ki bi omogočili, da se veliko politikov izogne pregonu zaradi zlorabe oblasti oziroma korupcije. Očitno je socialdemokratska vlada morala popustiti pod pritiskom ne le večdnevnih silovitih demonstracij, ampak tudi zahodnih vlad in romunskih pravnikov. V svoji izjavi v soboto zvečer na televiziji je premier svojo odločitev pojasnil z besedami, da noče »povzročati razkola med Romuni«.

Dekreti, ki jih je vlada utemeljevala s prenatrpanimi zapori, bi ustrezali zlasti voditelju vladajočih socialdemokratov Liviuju Dragnei, ki mu ravno sodijo zaradi fiktivnega zaposlovanja dveh oseb iz svoje stranke v času, ko je bil župan mesta Alexandria. Po enem od odlokov, katerih avtor bi bil lahko prav on, bi bilo namreč sojenje proti neki osebi mogoče le, če je poneverila več kot 44.000 evrov, Dragnei pa sodijo za 24.000 evrov. To se morda ne zdi veliko, toda obsodba bi pomenila, da bi moral v zapor, saj trenutno prestaja pogojno kazen zaradi goljufanja na volitvah, zaradi česar lani tudi ni mogel postati premier.

Neki drugi dekret pa omogoča izpustitev iz zapora 2500 ljudi, obsojenih na manj kot pet let zapora, med katerimi je cela vrsta socialdemokratskih politikov. To so nekdanji ministri, župani, poslanci…

Demonstracije se vseeno nadaljujejo Demonstranti, ki so se že peti večer zapored zbrali pred vladno palačo v Bukarešti z romunskimi in evropskimi zastavami, so se razveselili te vladne odločitve, obenem pa so previdni. »Vlada bo iste ukrepe poskušala uveljaviti v parlamentu kot zakon, torej moramo nadaljevati demonstracije,« je za pariški dnevnik Le Monde dejala 20-letna študentka biologije, ki se boji, da bi zdaj Zahod prenehal podpirati demonstrante. Veliko demonstrantov se je sinoči zato znova zbralo v Bukarešti. Prejšnji teden so se mahinacijam romunskih socialdemokratov, ki od padca Nicolaeja Ceausescuja leta 1989 obvladujejo romunsko politiko, najprej uprli predvsem proevropsko usmerjeni mladi Romuni iz mest, katerih vrstniki so v zadnjih desetih letih v več milijonih zapustili Romunijo, eno najrevnejših držav EU. Mladim so se nato na demonstracijah pridružili drugi. Socialdemokrati imajo predvsem zaradi svoje socialne politike podporo predvsem starejših ljudi in decembra lani so tako na volitvah kljub poneverbam in korupciji cele vrste svojih politikov dobili 45 odstotkov glasov, največ na podeželju, in imajo absolutno večino v parlamentu. Toda sodišča ostajajo neodvisna in kazni za zlorabo oblasti so višje kot drugod v EU. Posebno tožilstvo, ki je zelo učinkovito, a naj bi bilo naklonjeno desnici, pa lahko vloži tožbo že, če neki župan ali minister ne moreta dokazati, od kod jima 5000 evrov.