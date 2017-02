V visoko šolstvo se zadnja leta vpiše skoraj 80 odstotkov vseh srednješolcev. Če k temu prištejemo še vpis v višje šole, šolanje nadaljuje več kot 90 odstotkov maturantov, kar nas uvršča v sam vrh EU. Toda po mednarodni raziskavi o pismenosti odraslih PIAAC 2016 so besedilne spretnosti slovenskih mladih – ki so si že pridobili diplomo ali še študirajo in so stari od 20 do 24 let – slabše od besedilnih spretnosti Fincev ali Japoncev, ki sploh ne študirajo in nimajo diplome. Ta nevarni razkorak med množičnostjo in kakovostjo študija, ki ga razkriva vse več analiz, je tako ministrstvu kot univerzam znan že dolgo. Vprašanje je, kaj bodo in kaj so v zvezi s tem konkretno ukrenili.

Sorčan: »Glavarina« je bila le začasna

Na ministrstvu za izobraževanje stavijo predvsem na učinke lani sprejete novele zakona o visokem šolstvu. »Ker dolgoročno ne želimo uravnavati proračunskega financiranja za študijsko dejavnost po številu študentov in diplomantov, smo z novelo določili nov, ustreznejši sistem financiranja študijske dejavnosti. Pri delitvi na novo pridobljenih letnih proračunskih sredstev bodo poslej imeli večjo težo kazalniki diplomantov, njihova zaposljivost in raziskovalno-razvojni dosežki,« napoveduje dr. Stojan Sorčan, direktor direktorata za visoko šolstvo na ministrstvu za izobraževanje.

Poleg tega se bodo univerze in drugi zavodi z ministrstvom pogajali za dodatno financiranje tistih razvojnih nalog, ki bodo v strateškem interesu zavoda in države. Na vprašanje, zakaj so leta 2016 z uredbo znova vpeljali škodljivo glavarino (proračunska sredstva so po štirih letih »premora« znova v skladu z zakonom delili na podlagi števila študentov in diplomantov), pojasnjuje, da so to storili, da bi dosegli enakomernejšo porazdelitev proračunskih sredstev glede na število študentov v posameznem zavodu, kar jim je tudi uspelo. Finančna razmerja so zdaj stabilna.

Pozitivnih učinkov novele na kakovost se nadejajo tudi slovenski rektorji. »Dobro je, da bodo sredstva vnaprej določljiva. Poleg tega bo novi sistem financiranja zaradi dodanih kazalnikov tekmovalnosti in kakovosti – tako znanstvene odličnosti kot sodelovanja z gospodarstvom – univerze usmeril v povečevanje kakovosti na ključnem področju: v znanosti in aplikacijah v gospodarstvo,« vpliv novele ocenjuje rektor primorske univerze Dragan Marušič. Novi sistem sicer v enem od deležev še vedno vključuje tudi število študentov in diplomantov, a to zagotavlja, da »bo upoštevan tudi realni strošek univerze«. Tako Marušiča kot rektorja Univerze v Ljubljani Ivana Svetlika zelo veseli tudi dogovor z ministrstvom, po katerem bodo lahko fakultete pri izbiranju kandidatov za vpis v letu 2018/2019 razširile uporabo pogoja, ki se mu pravi »posebne nadarjenosti in psihofizične sposobnosti«.