Potem ko je po petkovih zmagah Blaža Kavčiča in Grege Žemlje kazalo, da se bo slovenska teniška reprezentanca prek Monaka ekspresno uvrstila v drugi krog 2. evroafriške skupine Davisovega pokala, sta omenjena igralca s sobotnim porazom v dvojicah stvari nekoliko zapletla. Zagato je v včerajšnjem prvem obračunu hitro razrešil Žemlja, ki je Lucasa Catarino odpravil v uri in 41 minutah. 30-letnik je tako v 13 letih igranja za reprezentanco v Davisovem pokalu zabeležil že rekordno 33. zmago. Izbranci selektorja Blaža Trupeja bodo pohod v višji rang tekmovanja, v katerem so nastopali zadnjih šest sezon, nadaljevali aprila v Južnoafriški republiki.

Ko je Slovenija leta 2012 nazadnje gostovala v omenjeni afriški državi, se je v domovino vrnila s porazom 4:1. Prihodnje leto pa je bila z identičnim izidom boljša v Ljubljani. JAR, za katero ne nastopa 77. igralec sveta Kevin Anderson, je v 1. krogu s 4:1 odpravila Estonijo.

V kolikor bi bila Slovenija uspešna, jo bo do 1. evroafriške skupine ločila še ena stopnica. Sredi septembra bi se pomerila proti zmagovalcu obračuna Norveška – Danska.