V tekmo smo krenili premehko, kar je nasprotnik hitro izkoristil. Celo tekmo smo ga nato lovili in porabili pri tem ogromno energije. Porazno smo igrali predvsem v obrambi, še posebno pri pick and rollu, pri katerem smo zelo zamujali. Na začetku zadnje četrtine smo pri minus deset zgrešili dve polaganji in Mega Leksu dovolili še skok v napadu, kar je odneslo še zadnje upe o preobratu.

S psihološkega vidika so tekme seveda zahtevne. Ne le za nas, tudi za preostala moštva. Kot primer bi navedel tekmo Igokea – Zadar. Igokea trenutno ni v nevarni coni, a je igrala v velikem krču. Če pogledamo na koncu izjave trenerja in igralca, pa vidimo, da so igrali pod velikim pritiskom, čeprav so daleč od situacije, v kateri smo klubi pri dnu lestvice. Mi smo morda še pod nekoliko večjim, kar se pozna v nekoliko težjih nogah in trših rokah.

Situacija nam je res poznana, kar smo izkoristili na tekmah proti Cedeviti in Zadru. Pred tem smo bili že nekako v izgubljenem položaju, sedaj pa smo poravnani denimo z Mornarjem in pred Zadrom. Začutili smo pomen obračunov ter prikazali pravo igro in odnos.

Tudi proti Mega Leksu se fantje niso predajali in so se borili do konca, a je imel nasprotnik na vsak naš poizkus pripravljen odgovor. V zadnjih dveh letih je liga postala še bolj izenačena, kot je bila v preteklosti. Moštva med šestim in štirinajstim mestom so kakovostno primerljiva, kar se vidi tudi v tem, da v medsebojnih obračunih večinoma po enkrat zmagajo in izgubijo. To za jadransko tekmovanje ni slabo, po drugi strani pa bi se lahko liga tudi zaprla, kar se omenja že nekaj časa. Klubi, ki sodelujejo, so namreč večinoma dobro urejeni. S tem bi se zmanjšal psihični pritisk zaradi izpada, hkrati pa bi lahko klubi namenili več igralnega časa mladim igralcem. Tako pa se dogaja, da klubi v želji po obstanku sredi sezone zamenjajo tudi po pol moštva.

Za zdaj uprava verjame v nas. Imamo njeno zaupanje, saj vidi, da kakovostno delamo, hkrati pa je v zadnjem času opazen tudi rezultatski napredek. Vedeti namreč morate, da smo imeli do pred kratkim velike težave s poškodbami. Moram priznati, da nam je zaradi tega precej lažje, hkrati pa trdno verjamemo, da na koncu ne bomo na tistem 14. mestu, ki v naslednji sezoni ne dovoljuje nastopanja v ligi ABA.

Liga ABA 21. krog: Partizan – C. zvezda 86:81 (21:17, 46:46, 67:71, Hatcher 20; Mitrović 14), Mornar – Cedevita 74:79 (15:22, 33:45, 52:62, Ellis 18; Boatright 19, Begić 0), Karpoš – FMP 88:81 (26:16, 40:32, 62:49, Labović 21; Čović 17), Igokea – Zadar 78:77 (24:19, 42:34, 59:56, Mićović 19, Mahkovic 6; Marinković 15), Olimpija – MZT sinoči, ponedeljek ob 18. uri: Cibona – Budućnost. 1. C. zvezda 21 20 1 1805:1436 41 2. Partizan 21 16 5 1682:1553 37 3. Cedevita 21 15 6 1876:1695 36 4. Budućnost 20 14 6 1617:1512 34 5. Cibona 20 11 9 1609:1589 31 6. Igokea 21 10 11 1564:1630 31 7. Karpoš 21 9 12 1598:1661 30 8. Olimpija 20 9 11 1597:1621 29 9. FMP 21 8 13 1605:1676 29 10. Mornar 21 7 14 1635:1640 28 11. M. Leks 21 7 14 1686:1736 28 12. Krka 21 7 14 1514:1686 28 13. Zadar 21 6 15 1633:1861 27 14. MZT 20 6 14 1541:1666 26