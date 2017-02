Zlata gazela 2015, podjetje RLS Merilna tehnika iz Komende, ki ga vodi Janez Novak, je minulo leto sklenila zelo uspešno. Konec decembra 2016, ko so zaokrožili prvo polovico poslovnega leta 2016/2017, so že zaznali za petino višje prihodke kot v enakem obdobju lani, saj so ustvarili nekaj manj kot osem milijonov evrov prihodkov. Decembra so vpeljali tudi novo organizacijsko strukturo, ki naj bi bolje podpirala njihovo 25-odstotno načrtovano rast v letošnjem letu. Tako naj bi prodaja magnetnih dajalnikov pomika in zasuka, za katere so specializirani v gazeli osrednje Slovenije, do konca poslovnega leta dosegla vsaj 17 milijonov evrov.

Lani v raziskave in razvoj, letos v znanje zaposlenih

Lani so največ vlagali v raziskave in razvoj ter v nove kadre. Podjetje trenutno zaposluje 123 ljudi. »Če je bilo v preteklem poslovnem letu izobraževanje in usposabljanje usmerjeno večinoma v pridobivanje specifičnega strokovnega znanja, je v letošnjem poslovnem obdobju kot posledica potreb nove reorganizacije orientirano v pridobivanje in krepitev vodstvenih kompetenc in mehkih veščin. Na področju usposabljanja vodij smo že do konca januarja izvedli 1184 izobraževalnih ur. Do konca poslovnega leta, torej junija 2017, jih načrtujemo še vsaj 900. Uspešnost in učinkovitost vodij in njihovih vlog ocenjujemo kot ključni za doseganje zastavljenih ciljev in obvladovanje pričakovane rasti podjetja,« je pojasnila Ilijana Šuligoj Javornik, v RLS Merilna tehnika odgovorna za kadre.

Investicija v raziskave in razvoj je hkrati pomenila največjo spremembo vlaganj, saj so vložili osem odstotkov od prihodkov. Do konca letošnjega leta nameravajo največ vlagati v izobraževanje zaposlenih, »saj nam to omogoča, da še naprej ponujamo tehnološke rešitve in inovacije, ki hitro odgovarjajo na potrebe trga in nam hkrati omogočajo, da tako pridobljeno znanje tudi ustrezno zaščitimo«, je pojasnila Martina Gajšek, odgovorna za marketing.

Veliko energije bodo vlagali tudi v izboljšanje podpore prodaji v ZDA in na Kitajskem, razširili bodo spletno prodajo na azijske trge. Čez mesec dni nameravajo odpreti nov izobraževalni center sodobnih proizvodnih tehnologij na področju meroslovja, kjer se bodo uporabniki merilnih strojev in CNC-strojev preizkusili in učili delo z roboti v proizvodnji ter videli, kako lahko povečajo učinkovitost in izboljšajo izkupiček njihove proizvodnje. Stroji v centru so opremljeni z izdelki njihovega partnerskega podjetja Renishaw.