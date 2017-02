Po devetnajstih letih dela sta se obseg in območje delovanja sklada ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti precej razširila. Potem ko je država mednarodni sklad prvotno ustanovila za organiziranje deminerskih aktivnosti v BiH, je ta zdaj svoje delovanje že razširil na 22 držav na štirih celinah. Zdaj se v ustanovi na Igu že pripravljajo na sodelovanje pri pokonfliktni obnovi Sirije, ko se bo tam končala državljanska vojna. Čeprav mednarodna skupnost trenutno poskuša premirje iz posameznih delov države zagotoviti za celotno območje Sirije, boji še vedno potekajo. ITF namerava pri obnovi Sirije pomagati z izkušnjami, ki si jih je pridobil v skoraj dvajsetih letih dela na območjih od Balkana, osrednje Azije, Kavkaza do Južne Amerike.

Pogovori z donatorji sklada za morebitne programe razminiranja, pomoči žrtvam min in izobraževanja prebivalstva o ozaveščanju o nevarnosti min že potekajo. Zanimanje za financiranje teh programov obstaja, pravi direktor ustanove Damjan Bergant. A tudi sam ocenjuje, da sklad v primerjavi z drugimi nevladnimi organizacijami, ki so pripravljene tvegati več, še ne bo kmalu začel aktivnosti v Siriji. »Najprej je treba zagotoviti mir, nato varnost, šele zatem ITF lahko začne delati,« je dejal.

Begunce izobražujejo o nevarnostih min

Čeprav deminerske aktivnosti ITF v Siriji še niso možne, sklad že dve leti svoje dejavnosti usmerja tudi v izobraževanje sirskih beguncev o nevarnostih min, ki so zatočišče pred vojno našli v Libanonu, državi, kjer so mine še iz prejšnjih bližnjevzhodnih vojn. V bejrutskem begunskem taborišču Šatila so s partnerji predlani izvajali psihosocialne in izobraževalne programe za otroke in mladoletnike. Cilj teh programov je zmanjšati število žrtev min ob vrnitvi v domovino, tako da jih naučijo prepoznavati pretečo nevarnost in se ji izogibati. Razminiranje konfliktnih območij je namreč dolgotrajen proces, ki lahko traja tudi nekaj desetletij, opozarja Bergant in kot primer navaja BiH, kjer bodo deminerske aktivnosti trajale vsaj še deset let.

Podobne programe kot v Libanonu bodo letos ponovno zagnali tudi v Jordaniji, v tamkajšnjem največjem begunskem taborišču Zaatari ter v osnovnih in srednjih šolah v provinci Irdib. S pomočjo donacije slovenske države naj bi o nevarnostih min skupno izobrazili 20.000 otrok. »Programe izobraževanja o nevarnostih min je najlaže izvajati v taboriščih, kjer so tudi šole za begunce in lahko v šolske programe vključimo programe izobraževanja o nevarnostih min,« razlaga Bergant.

Otroci so najranljivejša skupina, saj mine in druga neeksplodirana sredstva pogosto najdejo med igro, ne zavedajoč se njihove nevarnosti, jih primejo ali nanje stopijo. Programi izobraževanja o nevarnostih min so pomembni, saj so stroški rehabilitacije žrtev min do konca njihovega življenja zaradi menjavanja protez in programov psihosocialne pomoči večji kot samo deminiranje, opozarja Bergant. V skladu bi želeli podobne programe izobraževanja o nevarnostih min za sirske begunce izvajati tudi na jugu Turčije.