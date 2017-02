Pobuda za zmanjšanje prašnih delcev v našem okolju, 2.

V Dnevniku je bil 3. 2. 2017 med pismi objavljen članek z zgornjim naslovom. Obravnava problem kurjenja z drvmi, ki so preveč vlažna, kar dodatno onesnažuje okolje z prašnimi delci (PM10). Na fotografiji so drva na prostem ob steni objekta. Ker je vlažnost zraka v tem času od 70- do 100-odstotna, tudi drva ne morajo imeti primerne vlažnosti (od 10- do 20-odstotno). Pravilna je ugotovitev, da je izkoristek slabši, poraba pa večja, ker tudi uporaba teh drv poveča onesnaženost okolja s prašnimi delci.