Premier, doktor, zamislite se

Predsednik DZ Milan Brglez in njegovo glasovanje proti novemu zakonu o emigrantih sta klasičen primer, kako politične stranke zahtevajo stoodstotno pokornost. Nekaj takšnega bi pričakoval od SDS in njenega vodje. V primeru SMC, Stranke modernega centra, ki je vse prej kot moderna, bi pričakoval vsaj eno osnovno stvar: premier Cerar je prisegel, da bo delal po svoji vesti in spoštoval Ustavo RS. S svojim komentarjem o opredelitvi predsednika DZ proti zakonu o emigrantih (v širšem pomenu) je kršil osnovno pravico vsakega poslanca, tudi predsednika DZ, da ta glasuje po svoji volji.