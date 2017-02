Pod okriljem mednarodno priznanega proizvajalca merilnih instrumentov Dewesoft je v Trbovljah v prostorih bivše Iskre zaživel podjetniški pospeševalnik Katapult. Počasi dobiva končno podobo, že vse od lanskega septembra pa v svoje prostore sprejema podjetnike.

Glavno poslanstvo Katapulta je ustvarjanje delovnih mest. S podporo obetavnim projektom na tehnološkem področju želijo namreč pomagati postaviti na noge uspešne firme, ki bi v Zasavje prinašale nove zaposlitve. Podjetnikom pomagajo pri zahtevni poti od prototipa do končnega izdelka in vstopa na trg.

»Trenutno je dokončanih sedem pisarn, tri so polne, dve se bosta zapolnili do konca meseca, zasedene pa imamo tudi že tri proizvodne prostore. Če ne bi bili tako izbirčni, kot smo, bi lahko imeli hišo že polno. Tako pa previdno izbiramo firme, ki imajo potencial za odpiranje delovnih mest in ki jim lahko učinkovito pomagamo,« je izpolnjenost kapacitet Katapulta opisal Pangeršič, prvi Slovenec, ki se je šolal na sloviti ameriški univerzi Watson.

Prostor za sodelo za drugačne kadre

Del podjetniškega pospeševalnika je tudi prostor za sodelo. Ta ni namenjen le tehnološkim projektom kot preostali del ustanove. »Gre za prostore, ki so namenjeni ljudem, ki za svoje delo ne potrebujejo zahtevne mašinerije, ampak le mizo, stol, internet, sanitarije in preostale osnovne zadeve. Dobrodošli so programerji, oblikovalci, ljudje iz marketinga, tekstopisci...« je dejal direktor Katapulta in pojasnil, zakaj iščejo tudi tovrstne profile: »Takšni kadri bi se dobro vklopili, ob interakciji s podobno mislečimi bi prišli do novih rešitev in si medsebojno pomagali pri poslu. Trenutno stalnih najemnikov v prostoru za sodelo še nimamo, saj želimo tiste, ki vedo, kaj bi radi delali.«

Mladi Trboveljčan želi spremeniti miselnost v Zasavju in širše, da je podjetništvo nekaj slabega. »Nasploh v Sloveniji se številni podjetniki radi malo skrivajo, saj se uspešnega podjetnika pogosto enači s tajkunom. Nekateri svoje ambicije skrivajo, ker se bojijo, da bi jih družba izobčila,« meni Pangeršič, ki v spreminjanju trga dela ne vidi nič negativnega. »Osemurni delovnik izginja, vse več je projektnega dela. V smislu: 'Ko to dokončaš, dobiš plačilo in pika.' Doba avtomatizacije prinaša potrebo po manj človeških kadrih, projektno delo bo postalo vsakdanje. Delali bomo nalogo za nalogo, ne nujno za istega delodajalca. Ogromno je 'freelancerstva' in še več ga bo,« napoveduje.