Z gromkim »prisegam« je 57 pomožnih policistk in policistov iz vse Slovenije dejansko končalo zahtevno usposabljanje. Okoli 280 ur urjenja v Gotenici in tudi že dela na policijskih postajah ter seveda zahtevno sito med sprva 600 prijavljenimi potrjuje, da je delo v policiji za mlade in tudi malo starejše še vedno izziv. Kot je ob prisegi na policijski akademiji v Tacnu dejal generalni direktor policije Marjan Fank, so pomožni policisti do zdaj mnogokrat dokazali, kako dragoceni so. Prispevek v osamosvojitveni vojni je zgodovinski, prav krizni trenutki pa največkrat izpostavijo potrebo po kadrih, ki so dobro izurjeni in se ob različnih dogodkih (begunska kriza) lahko pridružijo policijski družini. Pomožni policisti so podpisali pogodbo za pet let, ko bodo v stalni pripravljenosti za policijske naloge, ki naj bi jih vsako leto opravljali 30 dni. Žal je uspešno izšolani prvi novi generaciji ostal tudi grenak priokus, ker številni delodajalci niso razumeli poslanstva njihovih zaposlenih in so jim – sicer povsem zakonito – prekinili pogodbe o delu za čas usposabljanja. Za slednje je bilo po prvi selekciji 100 kandidatov, končalo pa ga je 39 policistov in 17 policistk.

Med pomožnimi policisti je tudi Anja Pliberšek iz Selnice ob Dravi, ki je sicer absolventka razrednega pouka in pedagogike in ena od tistih, ki so bile uspešne na razpisu, po katerem je bilo treba opraviti še zahtevne pogovore in izpolnjevati vse pogoje.

Odločila sem se sama, podprla me je družina in fant. Zame je bil ta izziv povezan z radovednostjo in željo po novem in morda bi kdaj celo razmislila o službi v policiji. Pa sem se kot otrok tudi raje igrala z barbikami. Po tej plati nisem nič posebnega.

Lahko rečem, da je bilo v Gotenici res naporno od jutra do večera. Ekipa policijskih inštruktorjev je bila zahtevna, a tudi dosledna in pravična pri ocenah. Seveda pa je bilo za vse nas to res trdo soočanje s policijskim delom. Kasneje sem skupaj z redno zaposlenimi policisti »dežurala« pri povsem rednem in vsakodnevnem delu policista na terenu. Sicer pa sem bila za čas urjenja kot študentka razvrščena v 21. plačilni razred.

Ne, paralizator še ni bil del programa, a se mi zdi uveljavitev logična. Glede na policijsko delo je to nekje pred uporabo orožja in zato je prav, da jih imamo. Pištola in puška pa sta seveda bili del vsebine urjenja, policistka mora to znati uporabiti. Med usposabljanjem pa smo spoznali tudi borilne veščine, saj je tudi koristno, da se zna človek nasilju upreti na ustrezen način.

Takšno razmišljanje se mi zdi preveč posplošeno. Policija nas lahko aktivira kadar koli v nujnih razmerah, sicer pa nam redne aktivnosti najavi vsaj mesec dni prej. Spremljam tudi polemike o zakonodaji in ograjah, a se mi zdi ključen osnovni razlog in povod varnost državljank in državljanov Slovenije. In če je Avstriji dovoljeno zapiranje meje, naj Slovenija ne bo pripravljena?

Mislim, da je bil včasih ta poklic bolj ugleden in da bi mu bilo treba ta ugled povrniti. Če je varnost res naša skupna stvar, potem vsi želimo živeti v varnem okolju, in policija mora biti pri tem usposobljena, strokovna, tudi etična. Če pomislim, kako so se ob usposabljanju ob koncu lanskega leta počutili tisti, ki so jim delodajalci odtegnili plačilo za ta čas, mi ni vseeno za položaj policije v družbi. Ne gre le za denar, zaradi tega se nihče med nami ni pridružil pomožni policiji.

Plačani smo za stalno pripravljenost, ki pa ima tu stvaren prizvok: vsak trenutek si lahko v uniformi. Če nas aktivirajo, dobimo še nekaj dodatka. Ampak: le kdo bi se vsega tega lotil za okoli 120 evrov na mesec?

Ustvarili smo dobre medsebojne odnose in zase lahko rečem, da sem se veliko naučila. Življenjska izkušnja več in kakšno znanje več pa nikdar ne škodi, kajne?

Učiteljski poklic je bolj ženski, v policiji je žensk manj. So stične točke in razlike, gre pa večinoma za delo z ljudmi.