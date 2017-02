Ljubljanski grad je tudi v preteklem letu ostal med tistimi znamenitostmi mesta, ki jih turisti med obiskom prestolnice ne izpustijo. Že četrto leto zapored je prostore na vrhu grajskega griča namreč obiskalo več kot milijon obiskovalcev: konec decembra 2016 so se števci prehodov ustavili pri 1.246.737 obiskovalcih, kar je skoraj 57.000 turistov več kot leto prej. Kot ob tem pojasnjujejo v javnem zavodu Ljubljanski grad, med obiskovalci prevladujejo tuji turisti, teh je 64 odstotkov, največ iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Francije, Združenih držav Amerike in Španije.

Največ obiskovalcev prihaja iz tujine

V zavodu ob tem z zadovoljstvom ugotavljajo, da si vse več obiskovalcev za vzpon nad mesto izbere tirno vzpenjačo. Steklena vzpenjača, ki je decembra praznovala deseto obletnico delovanja, je namreč lani na grad prepeljala več kot 413.000 potnikov, kar je 18,6 odstotka več kot leta 2015. Prav tako so lani ugotovili dnevni rekord prepeljanih potnikov – 3080 se jih je 10. decembra odločilo za vožnjo na vrh griča.

Kot pomembnejše projekte preteklega leta so v zavodu izpostavili predvsem odprtje vstopnega paviljona pred mostom, zasaditev še zadnjih trsov v grajskem vinogradu in obnovljeno pešpot na grad Ovinki, tudi v letošnjem letu pa za grajskimi zidovi načrtujejo bogat kulturno-umetniški program. »Izpostaviti je treba dve pomembni obletnici, ki ju bomo zaznamovali in na kateri bodo vezani dogodki z različnih programskih področij. Prva je 500. obletnica reformacije, druga pa je 60. obletnica smrti arhitekta Jožeta Plečnika, ki je svoj pečat pustil tudi na ljubljanskem gradu,« napovedujejo na gradu.