»Vesel sem, da sem tukaj. Čutim veliko odgovornost, saj igranje za Olimpijo ni majhna stvar. Zavedam se, da je veliko igralcev, ki bi bili radi na mojem mestu. Naredil bom vse, da se čim prej vključim v ekipo, v kateri je veliko mladih in zelo kakovostnih nogometašev. Potrudil se bom, da jim pomagam na igrišču in zunaj njega, da bomo prava ekipa in da se bo med nami vzpostavila prava kemija,« je ob podpisu dveinpolletne pogodbe povedal 34-letni nekdanji reprezentant Branko Ilić, ki je zeleni dres že nosil med letoma 2001 in 2004. Nazadnje je igral na Japonskem, od koder se je v domovino vrnil s kar 400 kilogrami prtljage.

Vrnitev Ilića v Olimpijo ni presenečenje, saj se je njegov prihod napovedoval že nekaj časa. So pa v klubu z njegovim podpisom vsaj deloma pomirili strasti navijačev. Ti so zaradi naraščajočega števila tujcev, ki jih je v igralski zasedbi trenerja Luke Elsnerja že več kot za eno enajsterico, vse bolj nezadovoljni. Delež legionarjev se je z odhodom osmih Slovencev in prihodom petih tujcev to zimo skokovito povečal in utegne še narasti, saj se prestopni rok v Sloveniji konča 15. februarja. Olimpijo bo v tem času bržkone zapustil najboljši nogometaš minule sezone Rok Kronaveter, za katerega klub aktivno išče novega delodajalca, pridružila pa se bosta še vsaj dva nova. Očitkov, da slovenski prvak s kupovanjem tujcev izgublja svojo identiteto, se je v zadnjem času naposlušal tudi predsednik Milan Mandarić, ki navedbe zavrača z obrazložitvijo, da s športnim direktorjem Rankom Stojićem gradita moštvo za ubranitev naslova. Dvojec se je na novinarski konferenci odzval tudi na izjave trenerja Maribora Darka Milaniča, češ, da v Olimpiji vlada nered. »Skrbimo samo zase. Če v Mariboru govorijo o našem kaosu, je to njihova stvar. Ne želimo z njimi o tem razpravljati,« je dejal prvi mož Olimpije in pristavil: »Želim jim veliko sreče pri borbi za drugo mesto, kamor spadajo.«

Pred nadaljevanjem spomladanskega dela prvenstva je tako pred zahtevno misijo predvsem Luka Elsner, ki mora do 25. februarja, ko se bo Olimpija pomerila z Mariborom, uigrati prevetreno moštvo. Štiriintridesetletni trener sklepni del priprav s svojimi varovanci začenja danes z dvotedenskimi pripravami v Beleku v Turčiji. Ljubljančani bodo na jugovzhodu Evrope odigrali pet pripravljalnih tekem, in sicer proti Dinamu iz Moskve, danskemu Randersu, kazahstanskemu prvaku Astani, ukrajinskemu prvoligašu Vorskli Polskavi in Žalgirisu iz Vilne.