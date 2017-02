Danski koncept mirnega življenja, upočasnjenega življenjskega ritma in uživanja v trenutku je kot nalašč za te nemirne čase. Čeprav je prvenstveno mišljen kot stanje duha, pa ga lahko prevzamemo tudi s preoblikovanjem svojega doma v okolje, kjer se predamo miru in udobju.

Sestavni del danske kulture Hygge je sestavni del danske kulture. Osredotoča se na sproščen odnos do življenja, ki ga Skandinavci zelo cenijo in negujejo. Beseda izvira iz norveškega izraza iz 16. stoletja hugga, ki pomeni tolažiti. Kdaj je življenjski slog hygge zavzel Dansko, ni mogoče reči, videti pa je, da se je sčasoma razvil kot odgovor na ekstremno dolgočasje, ki ga povzročajo dolge in mrzle skandinavske zime. Medtem ko ga generacije Dancev negujejo že stoletja, pa je svet postal pozoren nanj šele lani, ko je izšla knjiga »Leto življenja po dansko: odkrivanje skrivnosti najsrečnejše države na svetu«, postala uspešnica in začela trend hygge.

Sproščeno in udobno ozračje Domovi, ki negujejo slog hygge, so prvenstveno svetišča udobja, in če jih želimo poustvariti, naj ozračje v interjerju vpliva na vse naše čute. Ko izbirate pohištvo in dodatke, naj vas dekoracija spodbudi, da se s knjigo v roki posedete na kavč s toplimi odejami in mehkimi blazinami, pod nogami pa vas greje krznena preproga. Naravna svetloba je za Dance, ki se soočajo z dolgimi in temnimi zimami, zelo pomembna, zato se izognite gostim zavesam in zastorom in na okna obesite prosojne bele zavese. Ko se znoči, za dodatno dozo hygge poskrbijo sveče ali ogenj v kaminu.

Lepi spomini brez tehnološkega stresa Hygge ne pomeni, da morate takoj v trgovino in kupiti kupe pletenih odej in blazin iz kašmirja. Dom okrasite s predmeti, ki so vam ljubi in vam osebno nekaj pomenijo. Popolna dekoracija v slogu hygge se mogoče skriva na vašem podstrešju, denimo podedovane dragocenosti, ali pa jih najdete med drobnarijami, ki vzbudijo srečne spomine na družino in prijatelje. To pa ne pomeni, da morajo biti okrasni predmeti vsepovsod. Umaknite odvečno dekoracijo s klubske mizice ter gospodinjske pripomočke s kuhinjskega pulta – pomemben je občutek jasnosti in ne prenapolnjenosti. Poleg tega si dovolite izključiti iz tehnologije, ki v našem nenehno v splet povezanem življenjskem slogu ustvarja stalni stres. V domu naj bo vsaj en prostor, v katerem ni televizorjev, mobilnih telefonov, računalnikov …