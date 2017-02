Prvi razlog je, da je med spoloma čedalje manj razlik: fantki lahko nosijo punčkaste barve, deklice pa se igrajo s tovornjaki. Če je sobica opremljena nevtralno, pa jo je tudi lažje vključiti v dekoracijo stanovanja, saj ne izstopa tako, kot bi denimo punčkasto rožnata palača za princesko. Starši, ki sledijo trendom v opremljanju, naj torej razmišljajo iznad pastelnih barv, rožnatih vzorcev in avtomobilčkov.

Večnamensko pohištvo Tako kot oblačilca malčki hitro prerastejo tudi notranjo opremo. Zato je priporočljivo poiskati pohištvo z večnamenskimi funkcijami, kar je tudi sicer trend, ki je čedalje bolj priljubljen. Zibelka se lahko, ko dojenček odraste v kratkohlačnika, spremeni v otroško posteljico, previjalna mizica pa postane komoda za spravljanje oblačil in služi otroku še tja v najstniška leta.

Okrasne blazine Iščete način, kako sobico za dojenčka narediti prijazno tudi odraslim? Dodatek, ki zapolni to vrzel, so okrasne blazine. Barvite blazine učinkujejo tako, da odpravijo neskladje med otroško opremo in preostalo dekoracijo. Z njimi lahko denimo okrasite zibelko ali obložite naslonjač za mamico. Grafični vzorci so preprosti in v dojenčkovi sobici delujejo zelo lepo.

Odrasla dekoracija Dojenčkova soba naj bo združljiva z dizajnom celega stanovanja. Predvsem velja upoštevati, da je to prostor, v katerem se morajo dobro počutiti tudi starši. Novodobni starši izbirajo opremo, ki odseva njihov osebni slog in ki je estetska, obenem pa zadošča merilom funkcionalnega in modnega dizajna. Naš nasvet: preobrazite tradicionalno sobo za dojenčka tako, da posamezne kose pohištva premestite vanje iz drugih prostorov. Izstopajoč naslonjač ali talna svetilka posebne oblike prostoru podarita sodoben nadih.

Izrazito kontrastni vzorci V sodobnih sobicah za najmlajše so moderni svetli cvetlični vzorci in potiski v pastelnih barvah, a zakaj se ne bi odločili za nekoliko drznejšo dekoracijo, denimo za izrazite grafične kontraste? Raziskovalci pravijo, da črnobeli kontrastni vzorci pomagajo stimulirati dojenčkove možgane. Drzni vzorci in slike v temnih in svetlih barvah naj bi pošiljali močnejše dražljaje in spodbujali razvoj možganov ter vidnega dojemanja, medtem ko mehke pastelne barve delujejo ravno nasprotno.