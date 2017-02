Izberite bombaž ali lan

Kljub temu, da je na prodaj veliko posteljnine iz mešanice naravnih in sintetičnih materialov, ki obljublja lažje vzdrževanje in boljše »dihanje«, sta bombaž in lan še vedno številka ena. Sta najbolj trajna materiala, ki ju je lahko vzdrževati. Bombažna in lanena vlakna sta zelo odporna na vročino sušilnika za perilo in likalnika, poleg tega sta mehka in prepuščata zrak, zato sta najboljša za ugoden nočni počitek.