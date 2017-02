Ravno s tem namenom so v Gorenju predstavili Nutri Power blender BN1000W, ki iz živil izloči kar največ mineralov, vitaminov in drugih koristnih hranil. Oblika vrča med vrtenjem ves čas potiska sestavine na rezila in zagotavlja, da v pripravljenih jedeh niso koščki živil, ampak so le-te svilnato gladke in okusne.

Izjemna moč in preprosta priprava Mešalnik odlikuje 1000-vatni motor z izjemno močjo in z obrati rezila kar 20.000-krat v minuti, zato je primeren tudi za drobljenje ledu, rezanje trših delov sadja in zelenjave, mletje hranljivih oreščkov, dišečih kavnih zrn ali za pripravo domačega sladkorja v prahu. Z njegovo pomočjo je priprava vitaminov polnih osvežilnih smutijev, svežih namazov, kremastih mlečnih napitkov in številnih drugih okusnih obrokov izjemno preprosta in enostavna. S pomočjo seta pokrovov »to-go« ali »stay fresh« lahko zdrav obrok odnesete v službo, na fakulteto, v fitnes, ga pripravite otroku za malico ali pa preprosto shranite v hladilniku.