Nekdanji minister za zdravje in podpredsednik DeSUS Tomaž Gantar ocenjuje, da sta tudi nekdanja ministra za zdravje Zofija Mazej Kukovič in Andrej Bručan žrtev napada nanj. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc naj bi tudi Bručana in Mazej-Kukovičevo, ki sta bila ministra v mandatu prve Janševe vlade, po neuradnih informacijah ovadila zaradi sumov nezakonitosti pri podeljevanju koncesij.

Gantar, ki omenja možnost ovadbe zaradi krive ovadbe, je poudaril, da so v zadnjem desetletju vsi ministri za zdravje koncesije podeljevali po enakem postopku. Tako se mu zdi nenavadna izbira zgolj treh med njimi. Po njegovem bi lahko govorili kvečjemu o nedorečenem sistemu podeljevanja koncesij, zato se mu zdi vlaganje ovadb zavržno ravnanje. V DeSUS so ob tem pridobili pravno mnenje Aleksija Mužine in Klemna Poharja iz odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji, po katerem pri koncesijah v zdravstvu zakonodaja ne zahteva javnega razpisa.

Stališča, ali je Kolar-Celarčeva svoje predhodnike upravičeno ovadila in ali je bilo podeljevanje koncesij brez javnega razpisa res nezakonito, pa tudi sicer niso niso enotna. Tako kot niso zakoni, ki urejajo področje koncesij.

Rajko Pirnat: Ovadba me preseneča »Težava izvira iz tega, da zakoni med sabo niso usklajeni,« ugotavlja pravnik Rajko Pirnat, ki ga preseneča, da se je ministrica za zdravje odločila za ovadbo svojih predhodnikov zaradi podeljevanja koncesij. »Okoliščin ne poznam, a osebno ne vidim dobre pravne podlage za tako ovadbo.« Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ki od leta 2007 predvideva razpise in časovno omejitev koncesij, je res novejši od zakona o zdravstveni dejavnosti z začetka devetdesetih, ki tega ne ureja. A v prvem primeru gre za splošen, v drugem pa za specialni zakon, pravi pravnik Rajko Pirnat. »V pravu velja, da se v takem primeru uporabi specialni zakon, in ne splošne zakonske ureditve. V teoriji je uveljavljeno, da tudi poznejši splošni zakon ne razveljavlja prejšnjega posebnega. Poznejši splošni zakon bi moral v nasprotnem primeru izrecno določiti, da velja tudi za primere, ki jih ureja specialni zakon.« Pirnat je pred desetletjem tudi sam sodeloval pri pripravi zakonskega predloga za ureditev koncesij v zdravstvu, ki pa takrat ni bil sprejet. Danes meni, da so koncesije za zdravstvene storitve že preživeta oblika dela. V okviru čezmejnega zdravstvenega varstva gre namreč lahko bolnik na ambulantno zdravstveno storitev h kateremu koli izvajalcu v tujini, zdravstvena blagajna pa mu denar povrne. »Namesto koncesij bi bilo treba določiti, pod katerimi pogoji gre posameznik k zasebniku v Sloveniji, zdravstvena blagajna pa mu zatem povrne denar.«