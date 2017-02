Več zavarovalnic ponuja komercialna zavarovanja za težke bolezni; zavarujete se lahko za primer, če vas doletijo rak, bolezni srca in ožilja, multipla skleroza, alzheimerjeva bolezen, koma, odpoved organov in druge hude zdravstvene težave. Pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, na primer, kjer ponujajo zavarovanje za 21 najpogostejših težkih bolezni, pojasnjujejo, da povpraševanje po tem zavarovanju narašča. 21 kritičnih bolezni krije tudi dodatno zavarovanje, ki ga lahko sklenejo ljudje, ki so pri Zavarovalnici AS sklenili življenjsko zavarovanje. Za ta korak se je odločilo 40 odstotkov zavarovancev, pojasnjujejo pri AS. Lani se je za polovico povečala tudi prodaja njihovih samostojnih dodatnih zdravstvenih zavarovanj Težke bolezni in operacije, Specialisti in zdravila ter zavarovanje za tveganje raka.

»To pa ne pomeni, da na tem področju ni težav. Prejemamo številna vprašanja, ki so vezana na razkorak med tem, kaj je potrošniku obljubljeno ob podpisu zavarovalne pogodbe in kaj se zgodi, ko poskuša uveljavljati zavarovalnino,« je pojasnila Mojca Štrucl , ZPS. Opozarja, da morajo biti potrošniki ob sklepanju pogodb pozorni na vsebino in se podrobno seznaniti z vsemi pogodbenimi določili, kajti le tako lahko ocenijo, ali takšno zavarovanje potrebujejo, kaj jim ponuja in pod kakšnimi pogoji.

Na mestu je dober premislek

Na vprašanje, ali je glede na številne omejitvene kriterije, ki jih določajo zavarovalnice, sklenitev zavarovanja za težke bolezni sploh smiselna, pri ZPS odgovarjajo, da zavarovanje kritičnih bolezni spada med manj nujna zavarovanja, ki pa so lahko do neke mere koristna – »a le, če se podrobno seznanimo z zavarovanjem, da to resnično ustreza našim potrebam in prinaša dodano vrednost glede na vložen denar.« Tovrstno zavarovanje je morda bolj smiselno za ljudi z družinsko zgodovino hujših bolezni in za posameznike na odgovornih delovnih mestih, ki so izpostavljeni velikim pritiskom in povečanemu stresu. Smiselno je lahko tudi za tiste, ki bi zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni utrpeli bistven izpad dohodka – na primer samostojne podjetnike, razmišljajo pri ZPS.

Pri Vzajemni pojasnjujejo, da zahtevkom za zavarovalnino ugodijo v skladu s splošnimi pogoji zavarovanja, razen če kdo poskuša uveljavljati zahtevek za bolezen, ki ni opredeljena, ali za zdravstveno stanje, ki je nastalo pred sklenitvijo zavarovanja, a so to redki primeri. Pri Zavarovalnici AS so navedli le, da je večina zavarovancev dodatnih zdravstvenih zavarovanj pri njih s storitvijo zadovoljnih.