Tri največje politične skupine v evropskem parlamentu, ki si pogosto stojijo na nasprotnih bregovih (denimo ob nedavni izbiri predsednika parlamenta), so tokrat brez težav našle skupni jezik. Razlog? Morebitni kandidat ameriškega predsednika Donalda Trumpa za veleposlanika pri Evropski uniji. Gre za 64-letnega Teda Mallocha, moža z mešano poslovno-politično-finančno kariero, ki je v diplomaciji prebil le štiri leta na ne posebej izpostavljenem položaju v Ženevi, bil pa je tudi v izvršnem odboru foruma v Davosu. A njegov življenjepis voditeljev političnih skupin v evropskem parlamentu ne skrbi; skrbijo jih izjave in stališča Mallocha o Evropski uniji. Te se res ne slišijo najbolj prijazno.

V najodmevnejši se Malloch hvali, da je pomagal zrušiti Sovjetsko zvezo in da »je morda treba malce pokoriti še eno zvezo«, misleč na EU. Potem je tu njegovo kritiziranje evra in zagovarjanje razpada EU oziroma izstopa držav po vzoru brexita. V intervjuju, ki ga bo danes objavil Der Spiegel, je Malloch sodeč po vnaprej objavljenih izvlečkih dejal, da bi se ZDA raje pogovarjale z vsako evropsko državo posebej, ne z EU kot celoto, ker bi bile tako v boljšem položaju.

Trump Mallocha še ni predlagal za veleposlanika, tako da EU še ni dobila prošnje za agrema (torej za strinjanje), naj pa bi se z njim o položaju pogovarjal. A voditelji Evropske ljudske stranke, Socialistov in demokratov ter liberalcev (ALDE) niso hoteli čakati. Manfred Weber, Gianni Pittella in Guy Verhofstadt so se podpisali pod vsebinsko podobni pismi in ju naslovili na predsednika evropskega sveta Donalda Tuska in predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja. V njiju so ju pozvali, naj EU Mallochu ne izda agremaja, če bo ameriška vlada zanj prosila, Pittella pa celo predlaga, naj ga razglasijo za nezaželeno osebo. S podelitvijo agremaja se morajo sicer strinjati vse članice, komisija in evropska služba za zunanje delovanje.

Odziv v evropskem parlamentu je dokaz zaskrbljenosti v EU nad bodočimi odnosi z ZDA. Ti so bili tudi tema včerajšnjega vrha EU na Malti. Njen premier Joseph Muscat je v diplomatski izjavi ob koncu dejal, da med članicami ni protiameriških občutenj in da so odnosi z ZDA zelo pomembni, da pa EU skrbijo nekatere poteze, ki jih je Trump potegnil v svojih štirinajstih dneh vladanja.