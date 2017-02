Zadnje javnomnenjske raziskave kažejo, da je bila poteza SPD z menjavo na čelu stranke vsaj za zdaj pravilna. Podpora stranki se je z Martinom Schulzem povzpela z 21 na 26 odstotkov. V aktualnem političnoekonomskem vzdušju v Nemčiji in na splošno v Evropi ter svetu pa je morda še pomembnejše, da volilci Schulza bolj kot aktualno kanclerko Angelo Merkel dojemajo kot nekoga, ki se zavzema za malega človeka. Na to karto je Schulz tudi začel igrati. Že v enem svojih prvih intervjujev v vlogi kanclerskega kandidata in predsednika SPD je pozval k zvišanju plač v Nemčiji.

Sindikati navdušeni Po Schulzevem mnenju plače v Nemčiji še vedno preveč zaostajajo za rastjo dobičkov podjetij. Čeprav so dobičke ustvarjali zaposleni, v zadnjih dveh desetletjih plače niso rasle skladno z dobički. Socialnim partnerjem, ki se v teh dneh pogajajo o zvišanju plač, tako v javnem kot zasebnem sektorju, Schulz sporoča, naj to dejstvo upoštevajo. Nič nenavadnega tako ni, da so v sindikatih nad njim navdušeni in da mu javnomnenjske raziskave kažejo dobro, pa čeprav še vedno močno zaostaja za Merklovo. Če bi Nemci kanclerja volili na neposrednih volitvah, bi ga Merklova premagala z 42 odstotki proti 33 odstotkom. Schulzevo pihanje na dušo malemu človeku je v aktualnih političnoekonomskih razmerah dobra poteza. Nemčija si rast plač ob solidni gospodarski rasti in močnem izvozu, ki ga zagotavlja močno podcenjen »nemški evro«, lahko privošči. Je pa tudi res, da plače v Nemčiji v zadnjih petih, celo desetih letih že vztrajno naraščajo. Pravzaprav rast plač v Nemčiji podira rekorde. Leta 2015 so se realne plače v Nemčiji zvišale za 2,5 odstotka, kar je največ od leta 1992 dalje, naraščajo pa vse od leta 2008, rast pa dosega ali celo presega gospodarsko in tudi povprečno rast plač v EU. Schulza so tako, če smo nekoliko zlobni, dogodki v realnosti že zdavnaj prehiteli in le skuša marketinško zajahati val nezadovoljstva z obstoječimi političnoekonomskimi razmerami v Evropi, na kar sicer najbolj stavijo protievropsko nastrojene stranke.