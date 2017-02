Zadetek z odprto streho

Zgornjeavstrijski policisti, ki so minuli konec tedna nadzorovali promet v Welsu, so že na prvi pogled posumili, da nekaj ni v redu s psihofizičnim stanjem voznika kabrioleta. Sredi noči, ko se je temperatura spustila globoko pod ledišče, se je namreč 24-letnik vozil po mestu s spuščeno streho. Kakopak se je izkazalo, da vročeglavi Avstrijec ni sedel trezen za krmilom. Bil je pod vplivom amfetaminov in kanabisa. Policisti mu niso mogli odvzeti vozniškega dovoljenja. Izgubil ga je že pred časom zaradi vožnje pod vplivom mamil. Vas to kaj čudi?

Mularija frdmana, 1.

Notranjski policisti na cesti Pivka–Kal–Košana so uprizorili filmski pregon, ko so brzeli za starim renaultom 5 z mladim voznikom. Pot so mu preprečili s cestno zaporo, zapeljali so namreč pred njega. Voznik in sopotnik sta zbežala proti gozdu, tretji pa je otrpnil pred možmi v modrem. In sčivkal, kdo je in kdo sta druga dva. Starost? 14 in 15 let! No, policisti so potem morali sprožiti iskalno akcijo za pogrešanima mladoletnikoma, ki se niti domačim nista javljala na klice. Ob pol dveh ponoči sta prišla domov. Policisti so tudi z njima opravili razgovor. Bi bili prav radi zraven, kajne? Da bo hec večji, so isti policisti v istem kraju ob obravnavi tega primera okoli polnoči naleteli še na enega mulca, ki je pred njimi potem bežal na mopedu. Ni želel ustaviti in ko je pripeljal v vas Narin, je zaradi prevelike hitrosti in ledu v levem ovinku zdrsnil in padel. Potem so ga ujeli. Ta je bil star 16 let. Pa kaj je s to mularijo iz te notranjske vasi?

Mularija frdamana, 2.

V Kamniku so trije mulci oropali lokal. Eden je natakarju zagrozil celo z imitacijo orožja in od njega zahteval, da mu izroči denar, kar je natakar tudi storil. Mularija se je nato razbežala. Pri begu so odvrgli denarnico in igračko pištolico. Policisti so jih, mulce butaste in predrzne, kmalu našli. Starost? 16 in 17 let! Zgodaj so začeli.

Ukradeno je kar zakurila

V Novem mestu je nekdo kradel ključe avtomobilov, denarnice in mobilnike iz jaken in bund, obešenih v čakalnicah zdravstvenih domov. Res izvirno! A tudi v tem primeru gre pohvaliti policiste, ki so storilca, natančneje storilko, kmalu našli. Na Otočcu so prijeli 41-letno osumljenko. Ko jih je ta opazila, se je urno lotila »uničevanja dokazov«. Ukradeno je namreč želela kar zažgati. Policisti so se prelevili v gasilce in rešili dokaze. Njo bo rešil kvečjemu kak dober odvetnik, pa še o tem gre dvomiti.

Ne hodi, ko piješ

Akcija Ne vozi, ko piješ je znana in poučna. A redni bralci pričujoče rubrike že veste, da se je številni vozniki ne držijo. Pa tokrat ne bomo o njih. Sledi poučna zgodbica, da ni dobro niti hoditi, ko ga spiješ kakšen kozarček ali dva preveč. Zgodilo se je v Dutovljah, ko je 20-letni voznik zbil pešca. Nič čudnega. V levem ovinku se mu je na cesto opotekel 51-letnik in voznik ga je zadel z desnim zunanjim ogledalom. Pešec je padel in si zlomil nogo. Preizkus alkoholiziranosti je pri pešcu pokazal na več kot poldrugi promile. In nauk zgodbe: ne hodi, ko piješ. Aja, poleg gipsa bo pešec prejel še posebno darilo od policistov v obliki plačilnega naloga po 9. odstavku 83. člena Zakona o pravilih v cestnem prometu. Tam je zapisno 40 evrov.

Pripravila Primož Knez in Tomaž Klipšteter